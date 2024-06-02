Adana'da 2024 Yılının İlk 4 Ayında 1.4 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da 2024 Yılının İlk 4 Ayında 1.4 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı

Adana\'da 2024 Yılının İlk 4 Ayında 1.4 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Adana'da 2024 yılının ilk 4 ayında 1 milyar 412 milyon 527 bin 598 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İthalatın daha hızlı artış gösterdiği dikkat çekerken, ihracatın artış oranı daha düşük kaldı. Adana'da ise aynı dönemde ihracat 1 milyar 412 milyon 527 bin 598 dolar olarak açıklanırken, ithalat ise 1 milyar 60 bin 660 dolar olarak belirtildi.

02.06.2024 09:51
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Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre Adana'da 2024 yılının ilk 4 ayında 1 milyar 412 milyon 527 bin 598 dolar tutarında ihracat yapıldı.

2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin dış ticaret dengesinde ithalatın daha hızlı yükseldiği görülürken ihracatın buna bağlı olarak daha az artış göstermesi dikkat çekti. İthalat yüzde 4'lük bir artış gösterirken buna bağlı olarak 29 milyar 117 milyon dolar oldu. Öte yandan ihracat ise yıllık bazda yüzde 0.1 bir artış ile 19 milyar 254 milyon dolara ulaştı.

Adana'da ise 2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan dış ticaret verilerine göre ihracatın 1 milyar 412 milyon 527 bin 598 dolar olduğu belirtilirken ithalatın ise 1 milyar 60 bin 660 dolar olduğu açıklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da 2024 Yılının İlk 4 Ayında 1.4 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2024 Yılının İlk 4 Ayında 1.4 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika
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