Adana'da 22 ton soya tohumu dağıtıldı
64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı
ADANA - Adana'nın 9 ilçesinde çiftçilere hibe destekli 22 ton soya tohumu dağıtıldı.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Adana'daki üreticilere hibeli tohum dağıtımı sürüyor.
Proje kapsamında, Adana'nın Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş ve İmamoğlu ilçelerinde 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İmamoğlu ilçesinde soya tohumu dağıtımı programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.
Bakanlığın yaptığı desteklerle her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:
"Adana'da soya, ayçiçeği, fasulye, nohut tohumları dağıtarak üreticimize destek oluyoruz. Sadece tohum dağıtarak değil sulama, kırsal kalkınma yatırımları gibi konularda da destekçiyiz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var bir karış toprağımız boş kalmasın. Dağıtımını yaptığımız soyaya da ülkemizin hem yem hem de yağ anlamında ihtiyacı var. Üretici olarak sizler yetiştireceksiniz. Arz açığının olduğu bu ürünün ürün deseni içinde daha çok yer almasını sağlayacağız. Desteklerimiz gelecek yıllarda da devam edecek."
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