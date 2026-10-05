Adana'da ABD pazarına açılmak isteyen yaklaşık 100 firma temsilcisine seminer verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da ABD pazarına açılmak isteyen yaklaşık 100 firma temsilcisine seminer verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ABD hükümeti destekli Alumni Micro Grants Programı kapsamında ABD'ye İhracat ve Yatırım Semineri düzenlendi. Yaklaşık 100 firma temsilcisinin katıldığı etkinlikte ABD'nin Adana Konsolosu Eric Mehler, girişimcilik eğitimlerini tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

Adana'da iş insanlarına yönelik "ABD'ye İhracat ve Yatırım Semineri" düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetince desteklenen "Alumni Micro Grants Programı" kapsamında yürütülen "Transatlantic Ventures: Adana'dan Dünyaya Yeni İş Modelleri Projesi" çerçevesinde organize edilen seminer, bir otelde yapıldı.

ABD'nin Adana Konsolosu Eric Mehler, programın açılışında, ABD ve Türkiye'nin güçlü insani bağlar, ekonomik işbirliği ve inovasyonla büyümeye dayanan köklü ortaklığa sahip olduğunu söyledi.

Mehler, iki ülke arasında yeni ortaklıklar ve fırsatlara imza atan girişimciler, işletmeler ve yatırımcıların, ilişkileri her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirtti.

ABD ve Türkiye arasında yıllık ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşılması için iş dünyaları arasında güçlü bağlar kurulması gerektiğini dile getiren Mehler, şöyle konuştu:

"Bu proje süresince Adana'dan girişimciler ve iş dünyası temsilcileri, iş planlaması konusundaki becerilerini geliştirme, ABD pazarına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi edinme, mentorluk desteği alma ve uluslararası ticaret ile ABD şirketleriyle işbirliği konusunda yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldular. Proje, katılımcılara işletmelerinin daha güçlü stratejiler geliştirmesine, küresel pazarları daha iyi anlamasına ve gelecekteki ortaklıklara hazırlanmasına yardımcı olabilecek pratik araçlar ve yaklaşımlar sundu."

Adana'daki şirketlerin uluslararası pazarlara açılma ve yeni iş ilişkileri geliştirme açısından büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehler, "ABD pazarına yönelmek isteyen şirketler için pazar fırsatlarını, ticaret süreçlerini ve iş yapma uygulamalarını anlamak önemli bir ilk adımdır." dedi.

Proje koordinatörü Özkan Evren de Adana'daki işletmelerin, ABD pazarını daha yakından tanımasını sağlamayı ve iki ülke arasında yeni iş bağlantılarına zemin oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından ABD'nin Adana Konsolosu Mehler, proje bünyesindeki girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

Programda, dış ticaret uzmanı Ahmet Melih Pulluoğlu, ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fırsatları ve Türkiye-ABD arasındaki ticari işbirliği olanakları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"ABD'ye İhracat ve Yatırım Semineri"ne farklı sektörlerden yaklaşık 100 firma temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriİhracatEkonomiGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Ünlü tesisin sahibinden acı haber Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti
Hesabında 100 lira vardı ATM’nin açığını bulunca milyoner oldu Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu
Gemlik’teki çifte ölümde korkunç gerçek Komşuları gözaltında Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında
16:43
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol’un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol'un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
16:33
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu’na Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 17:06:25. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da ABD pazarına açılmak isteyen yaklaşık 100 firma temsilcisine seminer verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei