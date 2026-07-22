Adana\'da Ayçiçeği Hasadı Başladı

Türkiye'nin erkenci tarım üretim merkezlerinden Adana'da yağlık ayçiçeğinde hasat başladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle düşük verim elde edilen tarlalarda bu yıl yağışlı geçen sezonun etkisiyle rekoltenin artması beklenirken, üreticiler gözünü hem açıklanacak alım fiyatına hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım yapmasına çevirdi.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da, birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeğinde hasat başladı. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Adana'da bu yıl 780 bin dekardan yaklaşık 230 bin ton rekolte hedefleniyor.

Yüreğir ilçesinde başlayan hasatta biçerdöverler tarlalara girerken, üreticiler yüksek verimden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Geçen yıl kuraklık nedeniyle dönüm başına 50 ila 150 kilogram arasında ürün alınan arazilerde bu sezon 250 ila 350 kilogram arasında verim bekleniyor.

"Rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın erkenci turfanda üretim merkezi olduğunu belirterek, bu yıl yağışların ayçiçeği üretimine olumlu katkı sağladığını söyledi. Doğan, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle hasada temmuzun başında başlamıştık. Bu yıl ise yağışlı ve serin hava sayesinde bitkiler yeterince su aldı. Yağışlar tablaların büyümesini sağladı, verim arttı. Rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor. Geçen yıl dönüm başına 50-150 kilogram arasında ürün alınırken, bu yıl 250-350 kilogram arasında verim bekliyoruz" dedi.

"Ayçiçeği de TMO tarafından alınmalı"

Buğday ve mısırda olduğu gibi yağlık ayçiçeği ile soyanın da TMO tarafından alınmasını istediklerini belirten Doğan, çiftçinin tüccara mahkum edilmemesi gerektiğini ifade etti. Doğan, "TMO kapılarını açmalı. Bu yıl buğday üretiminin ancak yüzde 25'ini alabildi, depolar halen boş. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için ayçiçeğinde de alım yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Yerli üretim desteklenirse ithalata ihtiyaç kalmaz"

Cumhurbaşkanı kararıyla açıklanan yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı ithalat düzenlemesine de değinen Doğan, önceliğin yerli üreticiye verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Çiftçilere dönüm başına 930 lira devlet desteği verildiğini hatırlatan Doğan, "Destekler önemli ancak her yıl artırılmasını bekliyoruz. Geçen yıl üretici ayçiçeğinden para kazanamadı. Bu yılki yüksek rekolteye rağmen ayçiçeğinin kilogram fiyatının en az 30-35 lira seviyesinde açıklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Rekolte gayet güzel, beklentimiz iyi fiyat"

Ayçiçeği üreticisi Ahmet Çetin ise 20 dönümlük alanda üretim yaptığını belirterek bu sezon verimden memnun olduklarını söyledi. Çetin, "Şu anda 20 dönümlük yerde ekim yaptık. Rekolte gayet güzel. İnşallah hükümetimiz iyi bir fiyat açıklar. Bizim beklentimiz kilogram fiyatının 35-40 lira arasında olması. Biçim devam ediyor. Geçen yıl verim düşüktü. Bir yağmur daha yağsaydı daha iyi olurdu ama yine de buna şükrediyoruz" dedi. - ADANA