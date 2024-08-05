Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor

Adana\'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor

Adana'da depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan konutlar hızla yükseliyor. Kent genelinde yapılan 7 bin 433 konutun inşası devam ediyor.

05.08.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor. Kent genelinde yapılan 7 bin 433 konut, 7 gün 24 saat esasına göre hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Projeler çerçevesinde kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı.

Yeni konutlar yükseliyor

7 bin 433 konutun inşası ise Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor. İşçiler 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor.

Proje kapsamında dairelerin 2+1 dairelerin 85, 3+1 100 metrekare büyüklüğünde olacağı belirtildi. Ayrıca dairelerde kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi.

"3 vardiya çalışılıyor"

Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, projelerin etap etap devam ettiğini anlattı. Karslıoğlu, "Şambayadı Mahallesi'nde 622 konut hızla yükselmeye devam ediyor. 3 vardiya çalışılıyor ve hızla inşaat yükseliyor. İhalesi yapılmamış hiçbir yerimiz kalmadı. Bir tarafta yaşam alanları başladı, diğer tarafta da inşaatlar devam ediyor" diye konuştu.

Hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Karslıoğlu, "Bu TOKİ konutları hiç durmadan devam edecek. Depreme dayanıklı evler yapılmaya devam edecek. Hiçbir depremzede mağdur edilmeyecek. Önce ağır hasarlılar evlerine kavuşacak. Yerinde dönüşüm projeleri de devam ediyor. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Tabut şeklindeki evlerden kurtulmamız lazım" dedi.

Öte yandan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana'nın birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek inşaatlarda 'tünel kalıp' ve yatay mimarinin kullanılması gerektiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Deprem, Adana, Deprem, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement