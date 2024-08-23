Adana'da hasarlı 9 okulda yıkım işlemi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da hasarlı 9 okulda yıkım işlemi başladı

Adana'da hasarlı 9 okulda yıkım işlemi başladı Mezun oldukları okulun yıkılışını izlediler Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 9 okulda yıkım çalışması başladı.

23.08.2024 22:49
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Adana'da hasarlı 9 okulda yıkım işlemi başladı

Mezun oldukları okulun yıkılışını izlediler

ADANA - Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 9 okulda yıkım çalışması başladı. Okullardan mezun olan vatandaşlar yıkımları izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların hepsi yıkılırken orta hasarlı 3 bin 972 binada ise yıkım işlemleri başladı.

Hasarlı okullarda yıkılıyor

Ayrıca kent genelinde deprem sonrası hasar alan ve yenilenmesi gereken Adana Anadolu Lisesi, Sıtkı Kulak Ortaokulu, Mithat Topal Anadolu Lisesi, M. Selahattin Çolak İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cengiz Topel İlkokulu, Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu ve Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi'nde yıkım işlemleri başladı.

Mezun oldukları okulun yıkılışını izlediler

Öte yandan okullardan mezun olan vatandaşlar okullarının yıkılışını izledi.

"Çok üzüldüm"

Sıtkı Kulak Ortaokulu'ndan 16 sene önce mezun olan Ali Ok isimli vatandaş, "Burası benim okuduğum okul. Yıkıldığı için çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdik ama oldu. Başımıza afet geldi, Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Çok üzüldüm ama inşallah daha güzelini yaparlar" diye konuştu.

"Çok dayak yedim"

Bahçelievler İlkokulu'ndan mezun olan Ufuk Karaytuğ (50), "Bu okuldan 1994 yılında mezun oldum. Bu okulun yerine yenisi yapılacaksa üzgün değilim. Ancak yıkıldıktan sonra boş arazi şeklinde kalacaksa çok üzülürüm. Bölgemizde eğitim alanlarının çoğalması bizim için avantaj. Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şey eğitimdir. Bu okulda herkesin bir hikayesi vardır. Çok dayak yedim ve tek ayak üstünde bekledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da hasarlı 9 okulda yıkım işlemi başladı - Son Dakika

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