Adana'da Hijyen Standartlarına Uymayan İşletme Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Hijyen Standartlarına Uymayan İşletme Kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmenin gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymadığını belirterek, işletmenin kapatıldığını açıkladı. Yumaklı, işletmede yapılan soruşturma sonucunda hijyen standartlarına aykırı kesilen etlerin imha edildiğini ve olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı tespit edilen işletmenin kapatıldığını ifade etti. Ayrıca, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da belirten Yumaklı, vatandaşların sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

12.06.2024 15:13
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını aktaran Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'da bir kasap dükkanı önünde koyunların kesildiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Hijyen Standartlarına Uymayan İşletme Kapatıldı - Son Dakika

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