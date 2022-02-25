Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

25.02.2022 11:37

Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 2027 yılında Türkiye'de 1 milyar dolar ciro hedefine ulaşmak için çabaladıklarını söyledi Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 2027 yılında Türkiye'de 1 milyar dolar ciro hedefine ulaşmak için çabaladıklarını söyledi

ADANA - Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Dereceye giren personellere ödülleri verilirken İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 2027 yılında Türkiye'de 1 milyar dolar ciro hedefine ulaşmak için çabaladıklarını söyledi.

İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürlüğü'nün 2021 Değerlendirme Toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Hatay Bölge Müdürü Yaşar Küçük, Mersin Bölge Müdürü Bülent Saymalı, Bölge Koordinatörleri Mehmet Güven, Güner Dayan, Zafer Kesin ve 150 personel katıldı.

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, parolalarının birlik, beraberlik, sevgi muhabbet ile çok daha iyi hizmetler yapabilmek olduğunu söyledi.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz ise 2021 yılında İhlas Pazarlama'nın hedeflerini yakaladığını söyledi. Korkusuz, "Bölgelerdeki bayilerle çok güzel bir tempo ortaya koyduk. Adana'dan çok memnunuz. İhlas Pazarlama olarak biz her zaman İhlas değerlerinin Türkiye'nin her tarafında temsilcisi olduğumuzu unutmuyoruz. Bunu bir bayrak taşıyıcısı gibi Türkiye'nin her yerinde taşıyoruz. Adana'da bunu en güzel taşıyan bölgelerimizden bir tanesi" diye konuştu.

2027 yılında Türkiye'de 1 milyar dolar ciro hedefine ulaşmak için çabaladıklarını aktaran Korkusuz, "Biz bunu yapabilecek güce sahibiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte planlarımızı buna göre yapıyoruz. En azından bu yolda yürümek için hedef ortaya koyacağımızı, online kanallarla, mağazacılıkla farklı kanallar yapacağımızı ve demoreferans sistemimizle Türkiye'de emsalsiz sonuçlara ulaşacağımızı ön görüyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Özgür Bahri Akkuş, Ali Kızıltuğ, Harun Gök, Nimet Şahin, Yılmaz İlkin, Nezir Tosun, Ulaş Sarı, Abdurrahman Matalman, Merve Sinem Ormancı, Hanım Dündar, Hatice Özsoy, Huru Sahandan, Yelda Bolatcan ve Yusuf Mallı ile birlikte başarılı personellere plaket ve çeşitli ödüller verildi.

Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

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Türkiye, Hatay, dolar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 'İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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