Adana'nın Kozan ilçesinde kiraz hasadı imece usulü yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde kiraz hasadı imece usulü yapıldı

Kozan'da kiraz hasadı için işçi bulunamayınca köylüler imece usulü topladı. Ali Ağluç, ilaçsız tarım ile ürettiği kirazları komşularıyla birlikte hasat etti. Verim alınan 30 ağaçtan memnun olunurken, 100 ağacın iklim koşulları nedeniyle tutmadığı belirtildi. Hasat süresi 20 gün olan işte, işçi bulunamadığı için zorluk yaşandı. Hasatı 6-7 kişilik ekip ve köylülerle imece usulü gerçekleştirildi.

10.06.2024 10:24
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Adana'nın Kozan ilçesinde kiraz hasadı için işçi bulamayınca köylüler kirazı imece usulü hasat etti.

Kozan'da bin 100 rakımlı Dikenseki mevkiinde 7 dönüm arazisine 130 kiraz ağacı diken ve ilaçsız tarım ile kiraz üretimi yapan Ali Ağluç, Napolyon cinsi ürettiği kirazı köyündeki komşuları ile imece usulü topladı. Hasat için işçi bulamadığını kaydeden Ağluç, bu yıl verim aldığı 30 ağaçtan memnun olduklarını 100 ağacın iklimdeki olumsuzluklar nedeniyle tutmadığını kaydetti.

Şiirler okuyarak hasat yapan Ağluç, "Bin 100 rakımda hasat yapıyoruz. Kışın yağmur nedeniyle fidanların hepsi tutmadı. 130 fidanın 30'u tuttu. Sıcaklık nedeniyle bu yıl daha erken hasat yaptık. Kışın yaşanan sıcaklar nedeniyle çiçekler kurudu" diye konuştu.

Dalında 30 liradan hasat yaptıklarını belirten Alguç, şöyle devam etti:

"Ağaçların tutmadığına sevindim aslında. İşçi bulamıyoruz. Hasadımız 20 günde tamamlanıyor. Ama işçi yok bulamadığımız için zor bir hasat oluyor. 6-7 kişilik ekiple topladık. Yevmiyeli işçi bulamıyoruz. Köylülerle imece usulü hasat yaptık." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'nın Kozan ilçesinde kiraz hasadı imece usulü yapıldı - Son Dakika

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