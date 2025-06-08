Adana'da Kelle Paça Ütüleyicileri Zorlu Çalışma Yapıyor

Adana sıcağında "Kelle Paça" ütücülerin zorlu mesaisi

ADANA - Adana'da aralarında demirci ustalarının da olduğu 14 kişilik ekip, 100 dereceye yaklaşan ocak sıcaklığında alın teri ile 'Kele ve Paça' ütüleme mesaisi yapıyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlıkların kelle ve paçaları, kışın şifa niyetine tüketilmek üzere ocak başında işleniyor. Kozan'da aralarında demirci ustaları bulunan 14 kişilik ekip bayramda kelle-paça ütüleme ustası oldu. Ustalar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar devam eden yoğun tempoda kelle ütme mesaisine başladı. Hava sıcaklığının 35'leri geçtiği, ocak sıcaklığının ise 100 dereceye yaklaştığı alanda günlük yaklaşık 200 kelle ve paçanın temizlendiği belirten ustalar, sıcak havaya rağmen mesleklerini sürdürmenin hem zor hem de meşakkatli olduğunu söyledi. Ortalama 500 TL'ye kelle-paça ütümü yapılan ocak başlarında ustaların günlük yevmiyelerinin ise 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında olduğu öğrenildi.

"100 dereceyi hissediyoruz"

Kelle ütme ustası Ramazan Altuntaş, bayramın ilk gününden itibaren yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Senede sadece 3 gün bu işi yapıyoruz ama çok zorlu geçiyor. Bu odada sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Sabah 7'de başlıyoruz, gece 1'e kadar devam ediyoruz" dedi.

Bir diğer kelle paça ustası Mustafa Bolat ise mesainin Kurban Bayramı boyunca sürdüğünü kaydetti. Bolay," Bayram boyunca kelle ve paçalarını bize getiren vatandaşlara hizmet veriyoruz. 14 kişilik bir ekibiz. Sıcakta, odun ateşinde kelleleri ütüp dağlıyoruz. Bu zorlu mesai 3 gün boyunca sürüyor. Yevmiyemiz 3 bin 500 ile 4 bin TL ama bu sıcağa dayanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Kurbanlığının kelle ve paçasını getiren vatandaşlardan Şemşettin Balkız da "Kışın kelle paça çorbası olarak tüketiyoruz. Şifa niyetine saklıyoruz"diye konuştu.