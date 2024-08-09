Adana'da Kuraklık Tarımsal Üretimi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Kuraklık Tarımsal Üretimi Olumsuz Etkiliyor

Adana\'da Kuraklık Tarımsal Üretimi Olumsuz Etkiliyor

Adana'nın Çukurova bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilere güzlük ekim yapılmaması uyarısı yapıldı. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından yapılan uyarıda, suyun sadece meyve bahçelerine yeteceği belirtildi. Çiftçiler ise bu önlemlerin gelecek sene ürün fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

09.08.2024 09:53
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Adana'nın Çukurova bölgesinde yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği, çiftçilere güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzelerin ekilmemesi gerektiğini söyledi. Çiftçiler ise bu önlemlerin gelecek sene ürünlerin fiyatına yansıyacağını belirtti.

Tarımsal üretimde önemli bir yer tutan Adana'da, Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı yapıldı. Uyarıda, mevcut suyun sadece meyve bahçelerine yeteceği, güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzelerin ekilmemesi gerektiği, aksi halde su verilemeyeceği belirtildi.

Çiftçilere 'su yok' uyarısı

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından Yüreğir, Ceyhan, Sarıçam ve Karataş ilçelerindeki mahalle muhtarlarına gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"12.07.2024 tarihi itibarıyla Seyhan Barajı'nda 357.31 hm3 sulamada kullanılabilir su bulunmaktadır. Bu miktar, sadece çok yıllık bitkilerin (narenciye, her çeşit meyve bahçesi, her çeşit fidan vb.) su ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Güzlük ekim (soğan, sarımsak, patates, her çeşit sebze vb.) yapılması halinde, çok yıllık bitkilere su verilememesi riski ortaya çıkacaktır. Kendi imkanları ile sulama yapabilecek çiftçiler (dere yatağı ve drenaj kanallarından sulama yapanlar hariç) dışında, güzlük ekim için su verilmesi mevcut su bütçesi ile mümkün görülmemektedir. Bu kapsamda, güzlük ürün ekilmesi durumunda mevcut su bütçesi ile su verilemeyeceği hususunun mahalle halkına duyurulması gerekmektedir."

"Aşırı sıcaklar sıkıntılı oldu"

Konuyla ilgili Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, aşırı sıcakların kuraklığa yol açtığını belirterek, "Aşırı sıcaklar Adana'da çok sıkıntılı oldu. 2023 yılından 2024 yılına geçerken yeterli yağış olmadığı nedeniyle barajlarda çok su olmadı. Adana'da günlük 20 milyon metreküp tarımsal sulama için su kullanıyoruz. Yedigöze Barajı'ndan gelen su 10 milyon metreküp. Ancak mısır sulaması ovada bittikten sonra rotasyona gidildi ve 5 gün bir bölge, 5 gün diğer bölgeye su verilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

"40 santimetrelik su kaldı"

Çatalan Barajı'nda Adana için sadece 40 santimetrelik kullanılabilir suyun kaldığını vurgulayan Doğan, "Çatalan Barajı'ndaki kot şu anda 115.40 metre. Sistemler gereği orada sadece 40 santimetrelik kullanılabilir su kaldı. 115 metrenin altına su indiğinde sistemler otomatik suyu kesiyor. Şu anda su kısıtlamasına gidildi. Güzlük ürün olan marul, sarımsak, patates ve soğan ekmeyin uyarısı geldi. Sadece mevcut dikili ağaçlara ve seralara su verilecek. Oralara verilen su da sonbahara kadar yeter mi bilinmiyor. Adana bölgesinde su kıtlığı yaşanıyor" diye konuştu.

"Açık sistemler kapalıya dönmeli"

Çukurova'da halen açık kanaletlerle ve vahşi sulama yöntemiyle sulama yapıldığını aktaran Mehmet Akın Doğan, "Bir an önce kapalı sistem sulamaya geçilmesi gerekiyor. Eğer kapalı sisteme geçilmezse su sıkıntısı yaşamaya devam edeceğiz. Çatalan Barajı'ndaki 2 milyar 100 milyon metreküp suyun ancak her yıl 3'te 1'ini kullanabiliyoruz. 115 metrelik sistemin 100 ve 110 metreye indirilmesi halinde su sıkıntısı yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu önlemlerin gelecek sene ürünlerin fiyatına yansıyacağını söyledi.

Uyarı gönderilen muhtarlardan olan Ali Hocalı Mahalle Muhtarı Ahmet Ortatepe, "Maalesef 'su yok' denilerek bir uyarı geldi. Şu anda zaten ana kanalda su var ama 5 günde bir rotasyon yapılıyor. Su sıkıntısı maalesef var" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Kuraklık Tarımsal Üretimi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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