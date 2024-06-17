Adana'da Kurban Fiyatları Bayramın İlk Günlerinde Düştü

Ekonomi

Adana'da arefe ile daha önceki günlere oranla bayramın birinci ve ikinci gününde kurban fiyatlarının düştüğü görüldü.

Adana'da Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un başkanlığında toplanmış 25 Mayıs günü kurbanlık fiyatlarını belirlemişti. Buna göre fiyatlar şöyle olmuştu:

"Küçükbaş koyunun kilogram fiyatını 250 TL, keçinin 200 TL, tekenin 230 TL, büyük baş tosunun 250 TL, düvenin ise 230 TL, kesim fiyatı ise küçük baş için 500 TL, büyük baş için ise 4 parçaya bölünmek şartıyla 4 bin TL. Kıyma çekiminin kilogram fiyatı ise 15 TL oldu."

Bayramı öncesi arefe günü de dahil olmak üzere bu fiyatlara riayet eden kurban satıcıları bayrımın birinci gününden itibaren fiyatları düşürmeye başladı. Kurban satıcıları ellerinde mal kalmaması için daha önce 20 bin liraya sattığı küçükbaş hayvanın fiyatını 18 bin lira kadar düşürdü. Yaşanan yüzde 10'luk düşününün bugün de devam ederek, fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Düşen fiyatlar alıcının yüzünü güldürürken kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar devam ediyor. - ADANA