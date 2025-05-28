Adana'da Kurban Pazarları Hareketlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Kurban Pazarları Hareketlendi

Adana\'da Kurban Pazarları Hareketlendi
28.05.2025 09:42
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Kurban Bayramı öncesi Adana'da hayvan pazarlarında alım-satım hareketliliği arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adana'da kurbanlık hareketliliği başladı. Kentin farklı noktalarında kurulan hayvan pazarlarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adana'da kurban pazarlar kurularak satışlar başladı. Başta merkez Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde kurulan pazarlara vatandaşlar da gelerek hem fiyat araştırması yaptı hem de uygun kurbanlık aradı. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde pazar haraketliliğinin önümüzdeki günlerde daha çok artmasının beklendiği ifade edildi.

"Kurbanlık koyun 13 bin liradan başlıyor"

Kurbanlık koyun satışı yapan Adem Mat, "Bu yıl hareketlilik çok. Şu anda fiyatlar 13 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar koyun var. Eğer vatandaşlar kiloyla da almak isterse 260-270 liraya kadar yardımcı oluyoruz fiyatta" dedi.

Satıcılardan Mustafa Berke Deniz ise keçi fiyatlarının ortalama 20 bin lira olduğunu belirterek, "Şu anda 20 bin liradan 40 bin liraya kadar keçimiz var. Pazarda hareketlilik iyi durumda. Bazı vatandaşlar son günü bekliyor. Ancak son gün güzel hayvan kalmıyor. Vatandaşlarımız bir an önce gelip kurbanlıklarını alsın" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Kurban Pazarları Hareketlendi - Son Dakika

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