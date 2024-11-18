Adana\'da Motosiklet Yoğunluğu Arttı

Ekonomi

Adana'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 227 bini aşınca kent adeta Hindistan'a döndü. Trafikteki motosiklet yoğunluğu her geçen gün artarken, ehliyetsiz motosiklet kullanan gençlerin hareketleri pes dedirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886'ya yükseldi. Aynı verilerde Adana'da da trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 419 bin 282 iken motosiklet sayısının 227 bin 939 olması dikkat çekti.

Adana Hindistan'a döndü

Motosiklet sayısının artış göstermesi trafikte de yoğunluğa neden oldu. Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarında sabah işe gidiş saatlerinde motosikletleriyle trafiğe çıkanlar nedeniyle Hindistan'ı andıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca motosiklet kullanan bazı kişilerin de ehliyetsiz olması dikkat çekti. Motosikletlerin çoğalmasıyla birlikte polislerin kent genelinde denetimleri de arttı.

Kentte motosiklet satışı yapan Taner Mert, motosiklete rağbetin arttığını belirterek, "Her gün motosiklet satışı var. Eskiden bu kadar talep yoktu ama artık insanlar sıfır otomobil alamıyor. Motosiklete yöneliyor. Bir de yakıt konusu var. Motosikletler adeta yakıtları kokluyor" dedi.

Motosiklet kullanan Bilal Çakır isimli vatandaş, "Önceden bu kadar motosiklet sorunu yoktu. Ancak son dönemlerde kuryeler başta olmak üzere herkes motosiklet aldı. Kullanımlar arttı. Bizlerde motosiklet kullananlar olarak sorun yaşıyoruz. Bu kadar motosikletin trafikte olması bizleri de etkiliyor. Kask takmak lazım ama ben takmıyorum. Kurallara uymak lazım" ifadelerini kullandı.

Kask takmadan motosiklet kullanan Tahir Kutlu, "Motosiklet kullanımı çok arttı. Son günlerde trafikte otomobillerden daha çok motosiklet var. Motosiklet kullanırken korkmuyoruz ama Allah'tan başka korkumuz yok. Şimdi 16-17 yaşında herkesin altında motosiklet var" diye konuştu.

"Eskiden bu kadar motosiklet yoktu"

Motosikletler nedeniyle trafikte sıkıntı yaşadığını anlatan Adnan İldaş isimli vatandaş, "Motosikletlerin artması kazalara da sebep veriyor. Motosikletler çok tehlikeli. Geçtiğimiz gün 20 yaşında bir yeğenimiz kazada hayatını kaybetti. Ben 61 yaşındayım ama eskiden bu kadar motosiklet yoktu" dedi.

"Hızlı olan hayatını yaşıyor"

Motosiklet kullanan Eyüp Yaşar, "Hızlı olan hayatını yaşıyor. Biz trafikte zorlanmıyoruz. Ölümden korkmuyoruz, kask takmıyoruz. Birçok arkadaşımız trafikte motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybetti ama biz korkmuyoruz" diye konuştu. - ADANA