Adana'da Nohut Hasadı Başladı - Son Dakika
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Adana'da Nohut Hasadı Başladı

Adana\'da Nohut Hasadı Başladı
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Tufanbeyli'de nohut hasadı sürerken, rekolte ve kalite yağışlarla artış gösterdi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde nohut hasadı başladı. Biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle birlikte aylar süren emek ürüne dönüşürken, üreticilerin yoğun mesaisi havadan da görüntülendi.

Tufanbeyli kırsalında yer alan Pınarlar Mahallesi'nde aylar önce toprakla buluşturulan nohutların hasat dönemi geldi. Bölge çiftçilerinden Mehmet Tokdemir, bu sezon yaklaşık 50 dönümlük alanda yetiştirdiği nohudun hasadını biçerdöverlerle gerçekleştirmeye başladı. Tarlada işleyen biçerdöverlerden traktör römorklarına aktarılan ürünler, harman alanlarına taşınıyor.

Yağışlar rekolteyi ve kaliteyi artırdı

Bu yılki yağışların nohut üretimine büyük katkı sağladığını belirten üretici Mehmet Tokdemir, ürünün kalitesinden ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdi. Tokdemir, nohudun kilosunun 100 TL'den alıcı bulduğunu ifade ederek, "Bu yıl yağışların bol olması sebebiyle ürünümüz oldukça bereketli ve kaliteli oldu. Yaklaşık 50 dönüm alanda ekim yapmıştık, şimdi emeklerimizin karşılığını alma zamanı" dedi.

Geleneksel yöntemlerle temizlenip kurutuluyor

Tarladaki biçerdöver mesaisinin ardından üreticilerin harman alanındaki hummalı çalışması devam ediyor. Römorklarla getirilen nohutlar, geniş brandaların üzerine seriliyor. Kürek yardımıyla rüzgara karşı savrulan nohutlar, içindeki yabancı ve hafif maddelerden ayrıştırıldıktan sonra kuruması için güneş altına bırakılıyor.

Hasat anı havadan görüntülendi

Tufanbeyli'nin dağlık coğrafyası ile iç içe olan geniş tarım arazilerindeki nohut hasadı dron ile görüntülendi. Görüntülerde biçerdöverin tarladaki ilerleyişi, ürünün römorklara boşaltılması ve üreticilerin harman alanındaki kurutma mesaisi net bir şekilde yer aldı.

Toprağın hazırlanmasından ekimine, bakımından harmanlanmasına kadar uzun ve zahmetli bir süreçten geçen nohutlar, temizleme ve kurutma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte pazara sunulmaya hazır hale getirilecek.

Kaynak: İHA

Tufanbeyli, Çiftçilik, Ekonomi, Kalite, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Nohut Hasadı Başladı - Son Dakika

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