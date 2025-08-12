Adana\'da Pamuklu Kumaş Talebi Artıyor

Adana'da yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğü günlerde kadınlar, pamuklu, nefes alabilen ve hafif kumaşlara ilgi gösterdiği bildirildi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler Ağustos ayında 40 derecenin üzerine çıkarken, tekstil sektörü üretim temposunu düşürmüyor. Kentin önemli markalarından Televole Tekstil, yoğun siparişleri karşılamak için çalışırken, pamuklu, nefes alabilen ve hafif kumaşlara ilgi gösterildiği belirtildi.

Televole Tekstil sahibi Ufuk Doyuran, sıcak hava şartlarına rağmen üretimin aksamadığını, sıcaklarda pamuklu ve hafif kumaşlara talebin arttığını belirtti. Doyuran "Adana'da sıcaklar hayatın bir gerçeği. Biz, bu şartlara alışkın bir şehir olarak üretimimizi durdurmayız. Televole Tekstil olarak yurt içindeki müşterilerimize verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yaz aylarında özellikle pamuklu, nefes alabilen ve hafif kumaşlara talep çok yüksek. Bu dönemde hem üretim kapasitemizi artırdık hem de çalışanlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık. Adana'nın sıcakları bizi yavaşlatmaz, tam tersine daha da motive eder. Çünkü biz, emeğimizi alın teriyle yoğuran bir şehirdeyiz"dedi. - ADANA