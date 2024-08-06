Adana'da Sıcaklarla Birlikte Renkli Kıyafetler Tercih Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Sıcaklarla Birlikte Renkli Kıyafetler Tercih Ediliyor

Adana'da sıcak hava dalgalarının etkisiyle kadınlar renkli kıyafetleri tercih etmeye başladı. Konfeksiyon atölyeleri ise gece gündüz renkli kıyafet üretimi yapıyor.

06.08.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana sıcağı, kıyafette renk tercihlerini değiştirdi

Adana'da renkli kıyafetler revaçta

Atölyelerde renkli kıyafet mesaisi

Tekstil üreticisi Ufuk Doyuran:

"Açık renkli kıyafetler daha çok satılıyor"

ADANA - Sıcaklarının etkisini gösterdiği Adana'da özellikle kadınlar renkli kıyafetleri tercih etmeye başladı. Konfeksiyon sektöründeki esnaflar ise renkli kıyafet üretmek için adeta gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcak hava dalgaları, iklim değişikliğinin etkisiyle artıyor ve şiddetleniyor. Sıcak havalarda serin kalabilmek için 'Ne giymeliyiz' sorusu ise sık sık gündeme geliyor. Siyah renkli kıyafetler güneş ışığını emdiğinden dolayı özellikle kadınlar beyaz ve renkli kıyafetler giymeyi tercih ediyor.

Atölyelerde üretim gece gündüz devam ediyor

Adana'da faaliyet gösteren konfeksiyon atölyeleri ise renkli kıyafet üretmek için adeta gece gündüz çalışıyor.

"Bölgemizde çok ciddi bir sıcaklık var"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tekstil üreticisi Ufuk Doyuran, Çukurova'da ki mağazalarında açık renkli kıyafetlerin, Kayseri'deki mağazasında ise daha koyu renkli kıyafetlerin satıldığını anlatarak, "Bölgemizde çok ciddi bir sıcaklık var. Şuanda bölgemizde turuncu, kırmızı, saks mavisi, pembe gibi renkler daha çok satılıyor. Kayseri'de ki mağazamızda ise siyah renkli ürünler daha çok satılıyor" dedi.

"Renkli kıyafetleri daha çok tercih ediyorlar"

Yaz aylarında pamuklu kıyafetlerin daha ön planda olduğunu vurgulayan Doyuran, "Halk dilinde naylon kumaş olarak bilinen kumaş yaz sıcağında insanları olumsuz etkiliyor. Bölgemiz çok sıcak ve o nedenle pamuklu kumaşları tercih ediyoruz. Bu zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Otomotiv sektöründe de siyah araçlar güneşli bölgelerde daha az tercih ediliyor. Öte yandan biz Akdeniz Bölgesi olarak da renkli kişiliklere sahip insanlarız. Bölgemizin halkı sıcakkanlı denmesinin nedeni buradan kaynaklanıyor. Renkli kıyafetleri daha çok tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Açık renkli kumaşlar tercih ediyorum"

Kıyafet almaya gelen Belgin Öğrenefe ise yaz aylarında renkli kıyafet tercih ettiğini anlatarak, "Yaz mevsimlerinde daha böyle cıvıl cıvıl, çiçekli, ince, açık renk, renkli tip kıyafetleri tercih ediyorum. Genelde yazın koyu renklere hiç bakmıyorum, ince ve açık renkli kumaşlar tercih ediyorum. Koyu kıyafetleri giydiğimiz zaman bu bölgede sıcak daha fazla etkiliyor. Adana'da herkes bu yüzden yaz aylarında açık renkli kıyafet giymek zorunda oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Sıcaklarla Birlikte Renkli Kıyafetler Tercih Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:52 ABD’de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi ABD'de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 01:08:31. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Sıcaklarla Birlikte Renkli Kıyafetler Tercih Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement