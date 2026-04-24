Adana'da toplu taşımaya zam
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da toplu taşımaya zam

24.04.2026 15:42  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre dolmuşlar için elektronik kart ile sivil binişi 42 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 25 lira 50 kuruş olacak.

Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 55 lira olacak. Özel halk otobüsleri için de elektronik kart ile sivil binişi 39 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 20 lira olarak belirlendi.

Zamlı tarife, 26 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.