Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira - Son Dakika
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Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira

19.05.2022 01:08

Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Önümüzdeki günlerde fiyatlar düşecek" "Rekolte ve ekim alanı düşük"ADANA Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı.

Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Önümüzdeki günlerde fiyatlar düşecek"

"Rekolte ve ekim alanı düşük"

ADANA Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Tarlada kilogram fiyatı 9 liradan alıcı bulan patates, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı don nedeniyle 2 hafta gecikmeli başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Çuvallanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler satış için hallere gönderildi. Kentte yaklaşık 40 bin dekarda ekilen ve dönüm başına 3 ile 4 ton arasında verim alınan patatesten 150 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen sene tarlada 1 lira 80 kuruştan satılan patates bu sene ise 9 liradan alıcı buluyor ve çiftçinin yüzünü güldürüyor.

"Bu sene verim az"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan,Doğan, don ve soğuk hava nedeniyle hasadın 2 hafta geciktiğini ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini söyledi. Doğan, "Bu sene verim az. Eskiden yapılan birinci ve ikinci kalite patates ayrımı artık yapılmıyor. Tarlada 9 liradan satılarak piyasaya sunuluyor. Geçen sene 1 lira 80 ile 1 lira 90 kuruştan satılan patatesten çiftçimiz para kazanamadı ve bu sene ekim alanını azalttı. Bu sene rekoltenin ve ekim alanının az olması nedeniyle fiyatlar arttı" diye konuştu.

"Fiyatlar düşecek"

Çiftçinin fiyatlardan yüzünün güldüğünü ancak fiyatların ilerleyen dönemlerde düşeceğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, "Önümüzdeki günlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde hasat başlayacak. Oradaki patateslerde piyasaya girdiğinde o dönemdeki rekolteye göre fiyatlar düşecektir" dedi.

Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira
Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira
Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira
Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira

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Kaynak: İHA

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Adana, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da turfanda patates hasadı başladı: Kilosu 9 lira - Son Dakika
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