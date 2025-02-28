Adana'da Vergi Denetiminde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Vergi Denetiminde Yapay Zeka Dönemi

Yapay zeka ile vergi denetimleri sıkılaşıyor, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ediliyor.

28.02.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapay zeka ile vergi denetimi

ADANA - Kozan Vergi Dairesi Müdürü Zekeriya Bayar, Adana geneli vergi denetimlerin sıkılaştığını belirterek, yapay zeka desteğiyle bankacılık hareketleri ve sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin sıkı denetim altında olduğunu kaydetti.

Kozan Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıya katılan Bayar, yeni vergi düzenlemesi ve kayıt dışı ekonomiye dikkat çekerek, yapay zeka ile sıkı bir denetim yapıldığını söyledi. Bayar, "Mart ve Nisan ayı beyan dönemi. Bu kapsamda herhangi bir cezai duruma düşmemek için denetimler sıkılaştı ve yapay zeka'da devreye girdi. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde gerçek olan beyanda bulunulması önemli. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında etkin bir mücadele var. İlçemizde tarım, gıda sektörü tarafından banka hesapları denetleniyor. Sigortalı çalışanlarında hesaplarına bakılıyor. Gerçek beyan ile iş veren çalışan hesapları denetleniyor. Ülkemizin gelişmesi büyümesi için vergi vermek önemlidir ve bu konuda destek veren mükelleflere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sahada iki çeşit denetim sürdüğünü kaydeden Bayar, "Kartla alışverişte kayıt oluşuyor ama nakit alışverişlerde vatandaşlarımızın fiş alması önemli. Onun dışında sosyal medyadan gelir elde eden kişiler vergi dairesine başvurarak kayıt altında gelen paranın o iban'a gelmek şartıyla gelir elde edebilir. Şuan yapay zeka ile denetimler yapılıyor. Belli bir limite kadar istisnası var. Ama onun dışında ihbarlarda değerlendirilerek kayıt dışı ekonomi ile mücadelede yapay zeka ile de geniş kapsamlı denetimler sürüyor." diye konuştu.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Banka, Medya, Kozan, Adana, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Vergi Denetiminde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Vergi Denetiminde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.