Adana'da Vergi Denetiminde Yapay Zeka Dönemi

Ekonomi

Adana'da yapay zeka ile vergi denetimi

ADANA - Kozan Vergi Dairesi Müdürü Zekeriya Bayar, Adana geneli vergi denetimlerin sıkılaştığını belirterek, yapay zeka desteğiyle bankacılık hareketleri ve sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin sıkı denetim altında olduğunu kaydetti.

Kozan Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıya katılan Bayar, yeni vergi düzenlemesi ve kayıt dışı ekonomiye dikkat çekerek, yapay zeka ile sıkı bir denetim yapıldığını söyledi. Bayar, "Mart ve Nisan ayı beyan dönemi. Bu kapsamda herhangi bir cezai duruma düşmemek için denetimler sıkılaştı ve yapay zeka'da devreye girdi. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde gerçek olan beyanda bulunulması önemli. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında etkin bir mücadele var. İlçemizde tarım, gıda sektörü tarafından banka hesapları denetleniyor. Sigortalı çalışanlarında hesaplarına bakılıyor. Gerçek beyan ile iş veren çalışan hesapları denetleniyor. Ülkemizin gelişmesi büyümesi için vergi vermek önemlidir ve bu konuda destek veren mükelleflere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sahada iki çeşit denetim sürdüğünü kaydeden Bayar, "Kartla alışverişte kayıt oluşuyor ama nakit alışverişlerde vatandaşlarımızın fiş alması önemli. Onun dışında sosyal medyadan gelir elde eden kişiler vergi dairesine başvurarak kayıt altında gelen paranın o iban'a gelmek şartıyla gelir elde edebilir. Şuan yapay zeka ile denetimler yapılıyor. Belli bir limite kadar istisnası var. Ama onun dışında ihbarlarda değerlendirilerek kayıt dışı ekonomi ile mücadelede yapay zeka ile de geniş kapsamlı denetimler sürüyor." diye konuştu.