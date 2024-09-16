Adana'da Yeni Nohut ve Arpa Çeşitleri Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Yeni Nohut ve Arpa Çeşitleri Tescillendi

Adana\'da Yeni Nohut ve Arpa Çeşitleri Tescillendi

Adana'da 3 nohut ve 2 arpa çeşidi tescillenerek çiftçilere sunulacak, çeşit sayısı yükseldi.

16.09.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 3 nohut ve 2 arpa çeşidi tescillendi.

Buğdaydan pamuğa, ayçiçeğinden mısıra kadar çok sayıda bitkiyle ilgili çalışmaların yapıldığı enstitüde protein oranı, pazar değeri ve verimi yüksek, hasatta dane kaybı düşük nohut ve arpa çeşitleri geliştirildi.

Geliştirilen nohut tohumlarına "Tolga", "Nuribey", "İsmetbey", arpa çeşitlerine de "Sürpriz" ve "Şaheste" isimleri verildi.

Enstitüde son geliştirilen tohumlarla nohutta tescillenmiş çeşit sayısı 9'a, arpa sayısı da 6'ya yükseldi.

Tohumlar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek çiftçinin hizmetine sunulacak.

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, yaklaşık 100 yıldır Türk tarımına hizmet veren enstitülerinde, bugüne kadar başta buğday olmak üzere 100'e yakın tohum çeşidi geliştirdiklerini söyledi.

Türk çiftçisinin refah düzeyinin artması için çalıştıklarını belirten Çil, şöyle konuştu:

"Gün geçtikçe çeşitlerin demode olması, yeni problemlerin ortaya çıkması, hem üretici hem tüketici hem de sanayicinin yeni lezzet, tat ve kalite taleplerine uygun çeşit geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Enstitü olarak Türkiye'de önemli bir konumdayız. Geliştirilen çeşitlerin ekonomiye kazandırılması, yurt içi ve yurt dışı pazarda yer alması konusunda çok hizmet veriyoruz."

Geliştirilen nohutlar iri taneli

Nohut çeşitlerini geliştiren ziraat mühendisi Dürdane Mart, kazık kök yapısına sahip nohudun toprağı derinlemesine işlemesi ve azot yönünden zenginleştirmesiyle tarımın yanı sıra protein açığını kapatabilme özelliğiyle de insan beslenmesi açısından önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Mart, geliştirdikleri çeşitlerin Türk toplumunun tercih ettiği iri taneli nohut olduğunu dile getirdi.

Arpa çeşitlerini geliştiren ziraat mühendisi Hasan Ay da arpanın susuzluğa dayanıklı bir bitki olması dolayısıyla günümüzde gelişen iklim koşullarında yetiştiriciliğinin öne çıktığını aktardı.

Ay, enstitüde 2012'den bu yana ürünle ilgili ıslah çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Enstitüde yeni geliştirilen 2 tohumla arpada çeşidin 6'ya yükseldiğini ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Son geliştirdiğimiz 'Sürpriz' ve 'Şaheste' çeşitlerinin tohum üretim miktarı arttırılmaya çalışılıyor. Tohum dağıtıcı firmalarla bağlantı halindeyiz. Bunların tohumlarını onlara dağıtıp çiftçilerimize bir an önce ulaştırmak için mücadele ediyoruz."

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Yeni Nohut ve Arpa Çeşitleri Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:12:27. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Yeni Nohut ve Arpa Çeşitleri Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement