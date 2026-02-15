Adana'da Yeni Sanayi Yatırımları Desteklenecek - Son Dakika
Ekonomi

Adana'da Yeni Sanayi Yatırımları Desteklenecek

Adana\'da Yeni Sanayi Yatırımları Desteklenecek
15.02.2026 11:55
Adana, sanayi yatırımlarını desteklemek için dört yeni alan belirledi, teknoloji odaklı dönüşüm hedefleniyor.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'da sanayi yatırımlarına yönelik dört alanın destek kapsamına alınmasının, mevcut sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve üretimde teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın illerin yerel yatırım önceliklerini yeniden belirleyen "Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte Adana'da sanayi yatırımlarına yönelik dört alan destek kapsamına alındı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kıvanç, yeni düzenlemenin Adana'nın mevcut sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve üretimde teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmayı hedeflediğini söyledi. Adana'nın sanayileşme geçmişine ve üretim kapasitesine dikkat çeken Başkan Kıvanç, Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programı kapsamında belirlenen yatırım alanlarının, kentin rekabet gücünü artıracak nitelikte olduğunu ifade etti.

Kıvanç, Adana'da desteklenecek yatırım alanlarını şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin en yüksek mısır üretimine ve mısırdan mamul ürün imalatına sahip bölge olan Adana'nın, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla nişasta fabrikasına ev sahipliği yapması, Nişasta Tabanlı Kimyasal Türevler ve İleri Katma Değerli Ürünler Üretimi alanında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu kapsamda; kimyasal ve/veya enzimatik proseslerle elde edilen modifiye nişasta türevleri ile mannitol, sorbitol (toz), glukonik asit, glukono delta lakton (GDL), askorbik asit, polilaktik asit (PLA) ve dirençli nişasta gibi ürünlerin üretimi desteklenecek. Açık deniz ve karacılık su ürünleri üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olan Adana'da, karada üretilecek olan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Tarım Bölgesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek olması bu alandaki yatırımları daha da cazip hale getiriyor. Su Ürünleri Üretimi ve/veya Katma Değerli Ürün İşleme Tesisi başlığı altında; balık yetiştiriciliğinin yanı sıra balık fileto, tütsülenmiş balık, balık konservesi ve panelenmiş balık ürünlerine yönelik yatırımlar teşvik kapsamına alındı."

Kıvanç, tarımın başkenti olan bölgenin zengin tarımsal üretim çeşitliliği ve yüksek ham madde potansiyeli, Tarımsal Ürünlerden ve/veya Atıklarından Katma Değerli Ürünler Üretimi alanında önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bu kapsamda; meyve ve sebzelerden vitamin, sporcu takviyeleri ve sağlıklı atıştırmalıklar, soyadan protein izolatı ve kozmetik bileşenler, yer fıstığından enerji barları ve protein takviyeleri, pamuk hasat atıklarından biyokömür ve kompost ile meyve ve sebze atıklarından pektin ve doğal renklendirici üretimi desteklenecek. Son yıllarda bölgemizde kimya sektöründe önemli bir kümelenme oluşması ve bu alanda çok sayıda stratejik yatırımın hayata geçiriliyor olması, Temizlik Kimyasalları ve Yüzey Aktif Maddeler Üretimi açısından Adana'yı öne çıkarıyor. Bu kapsamda; anyonik, noniyonik, katyonik ve amfoterik maddeler ile kuru labsa, SLES, alkil poliglikozit, betain türleri, sultainler ve klorür türevlerinin üretimi teşvik edilecek" dedi.

Kıvanç, söz konusu yatırım alanlarının Adana'nın sanayi çeşitliliğini artıracağını ifade ederek, yeni teşviklerin hem mevcut sanayiciler hem de yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Yeni teşviklerin, kentin tarım, kimya ve gıda sanayisi başta olmak üzere mevcut güçlü sektörlerini destekleyerek bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmasının hedeflendiğini anlatan Kıvanç, Adana'nın yatırımcılar açısından cazibesinin artacağını da sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

