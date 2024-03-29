Ekonomi

Adana'da yetişen turp, pırasa ve ıspanaklar deprem bölgesi Malatya'dan talep görüyor

ADANA - Çukurova'nın bereketli topraklarında üretilen turp, ıspanak ve pırasa deprem bölgesi Malatya için hasat ediliyor. Bölgede yetişen ürünlerin hasadı sürerken, kadınlar Ramazan ayında zorlu mesailerini sürdürüyor.

Kozan'da üretilen ve ramazan ayında zorlu mesailerini sürdüren tarım emekçileri bölgede ürettikleri ıspanak turp ve pırasaları hasat ederek tazyikli sularda yıkayarak kasalarla deprem bölgesi Malatya için hasat ediyor.

Kadınlar bölgede üretilen pırasa, turp ve ıspanakları topraktan sofralara ulaştırmak için mesai yaparken erkekler kasalarla kamyonlar ile nakliyelere hazırlıyor. Gün boyu suyun içinde süren zorlu mesai Ramazan'da devam ederken ürünler deprem bölgesi Malatya'ya sevk ediliyor.

Kadın üreticilerden Necla Peksoy, zorlu mesai sürdürdüklerini kaydederek, "Sabah saat 7'de mesaiye başlıyoruz. Gün boyu mesaimiz sürüyor. Kozan'da ürettiğimiz ıspanak, pırasa ve turpları tüketiciler için hazırlıyoruz" dedi.

Mevsimin sıcak geçtiğini hasatın zorlaştığını söyleyen Murat Doğanay, "Ramazan'da zor oluyor ama ürünler bereketli bölgeden talep görüyor. 16 saat boyunca biz yolda oluyoruz. Haftada 3 sefer olmak üzere bölgeleye geliyoruz. 8 ila 10 ton arasında hasat bölgeye ulaşıyor. Bu toprakların bereketli olması maddi açıdan avantajlı olması deprem bölgesinden rağbet görüyor" diye konuştu.

Tarlada kilosu 10'TL'den alıcı bulan ıspanaklar deprem bölgesi Malatya için özenle hazırlanıyor.