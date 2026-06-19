Adana\'dan 19 Firma İSO İlk 500\'de

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ve Türkiye sanayisinin en prestijli araştırmalarından biri olarak kabul edilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklandı. Üretimden satışlar kriteri esas alınarak hazırlanan listede, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 19 firma yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye ekonomisine üretim, ihracat, istihdam ve katma değer açısından önemli katkılar sunan firmaların yer aldığı araştırmada AOSB'den çok sayıda sektör lideri kuruluşun bulunması, bölgenin sanayi altyapısının ulaştığı seviyeyi ve üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bu başarı Adana sanayisinin gücünü ortaya koyuyor"

Açıklanan sonuçları değerlendiren AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "İSO İlk 500 listesinde bölgemizden 19 firmamızın yer alması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran sanayicilerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Firmalarımızın ulusal ölçekte elde ettiği bu başarı, Adana sanayisinin üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

AOSB'nin son yıllarda gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, dijital dönüşüm projeleri, enerji yatırımları ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Bekir Sütcü, elde edilen başarının tesadüf olmadığını ifade etti.

Sütcü, "Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın başarıları, doğru stratejilerin ve güçlü iş birliklerinin sonucudur. Sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak yatırımları hayata geçirirken, üretim kapasitesini yükseltecek projeleri de kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz, daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdamdır" diye konuştu.

Bekir Sütcü, "Ülkemizin üretim gücüne katkı sağlayan tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan yönetici ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. AOSB olarak sanayicilerimizin yanında olmaya ve onların rekabet gücünü artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA