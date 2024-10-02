Adana Dijital Dönüşümde Öncü Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Dijital Dönüşümde Öncü Olacak

Adana Dijital Dönüşümde Öncü Olacak

Dijital Avrupa Programı'nda Adana'nın rolü ve Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri vurgulandı.

02.10.2024 10:52
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Sorumlusu Halil İbrahim Özer ise Türkiye'nin uluslararası dijital fon programlarına katılımıyla dijital ekosistemin bir parçası haline geldiğini belirterek, "Dijitalleşme yolunda Adana, Türkiye Yüzyılı vizyonuna önemli katkılar sunacak bir şehir. Dijital Yüzyıl'da da Adana öncü şehirlerden biri olacak" dedi.

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğiyle "Dijital Avrupa Programı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Dijitalleşmenin öneminin vurgulandığı etkinlikte iş dünyasının dijital dönüşümdeki stratejik fırsatlarını ele aldı.

Toplantının açılış konuşmasında Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, dijitalleşmenin iş dünyasının dönüşümündeki kritik rolüne değinerek, " Dijital dönüşüm, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalkınma ve rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. İşletmelerimizin global pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilmesi, dijital teknolojilerle donatılmış olmalarına bağlıdır. Dijital Avrupa Programı, yapay zekadan siber güvenliğe, dijital becerilerden süper bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede dijitalleşmeyi desteklemektedir. Bu program, işletmelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü konumlanmalarına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ise dijitalleşmenin, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm olduğunu belirterek, "2030'a kadar dijitalleşmiş bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz iş birliği bu süreci hızlandıracak ve Türkiye'nin dijitalleşme hedeflerine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sertaç Köksal Gölnar, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik atılan adımları paylaştı. Gölnar, Türkiye'nin yerli teknolojiler geliştirme vizyonuyla hareket ettiğini ve bu alandaki riskleri minimize etmeyi amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, Adana'nın dijitalleşme sürecindeki rolüne vurgu yaparak, " Adana Sanayi Odası olarak ADİM ağına dahil olmayı hak kazanarak, Avrupa'nın inovasyon ağına katılan önemli bir uzantı oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Sorumlusu Halil İbrahim Özer ise Türkiye'nin uluslararası dijital fon programlarına katılımıyla dijital ekosistemin bir parçası haline geldiğini belirterek, "Dijitalleşme yolunda Adana, Türkiye Yüzyılı vizyonuna önemli katkılar sunacak bir şehir. Dijital Yüzyıl'da da Adana öncü şehirlerden biri olacak" diye ekledi.

Toplantının devamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Emre Garip, Dijital Avrupa Programı'nın genel tanıtımını yaparken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Özge Çalık, proje başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana Dijital Dönüşümde Öncü Olacak - Son Dakika

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