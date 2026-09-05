Adana, Hatay ve Mardin'deki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları

Ulaştırma ve sulama projeleri kapsamında Adana, Hatay ve Mardin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Çukurova Bölgesi Endüstri Bölgeleri ve İskenderun Körfezi Deniz Limanları İçin Demir Yolu İltisak Hakkı Bağlantısı Yapım İşi" kapsamında Adana ve Hatay'da güzergahtaki bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Aşağı Fırat 2. Merhale Sulama Projesi (GAP) kapsamındaki Mardin Depolaması 2. Kademe İnşaatı ve Pompa İstasyonu'nun yapımı amacıyla Mardin'in Derik ilçesi Kovalı ve Boyaklı mahallelerindeki bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.