Adana, Hatay ve Mardin'deki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana, Hatay ve Mardin'deki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adana, Hatay'da demir yolu hattı, Mardin Derik'te ise GAP sulama projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile DSİ'nin yürüteceği işlemler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve sulama projeleri kapsamında Adana, Hatay ve Mardin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Çukurova Bölgesi Endüstri Bölgeleri ve İskenderun Körfezi Deniz Limanları İçin Demir Yolu İltisak Hakkı Bağlantısı Yapım İşi" kapsamında Adana ve Hatay'da güzergahtaki bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Aşağı Fırat 2. Merhale Sulama Projesi (GAP) kapsamındaki Mardin Depolaması 2. Kademe İnşaatı ve Pompa İstasyonu'nun yapımı amacıyla Mardin'in Derik ilçesi Kovalı ve Boyaklı mahallelerindeki bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ekonomi, Mardin, Ulaşım, Derik, Hatay, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana, Hatay ve Mardin'deki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Nijerya’da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi İran’dan sert yanıt Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt
Sürücüsüz taksi dönemi başladı Tesla Cybercab yollara çıktı Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
10:24
Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı Gerekçesi de olay kadar ilginç
Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 11:22:03. #7.13#
SON DAKİKA: Adana, Hatay ve Mardin'deki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement