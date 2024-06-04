Adana İhracatı Yılın İlk 5 Ayında Yüzde 7,1 Arttı

Ekonomi

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'da ihracatın yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 7,1 arttığını açıkladı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2024 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış ile 254 milyon 833 bin dolara ulaştığını belirten Kıvanç, Ocak-Mayıs 2024 döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatın yüzde 7,1 artış ile 1 milyar 256 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Başkan Kıvanç ayrıca Mayıs 2024 Türkiye geneli ihracat incelendiğinde, Adana'nın yüzde 1,22 pay ile 14. Sırada yer aldığını açıkladı.

Adana ihracatında yılın ilk 5 ayında lider tekstil sektörü

Mayıs 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 45 milyon 102 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, bu sektörü 44 milyon 81 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 34 milyon 969 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı.

2024 yılının ilk 5 ayında tekstil ve hammaddeleri sektörünün 212 milyon 573 bin dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Bu sektörü 210 milyon 942 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 170 milyon 625 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti" dedi.

En fazla ihracat yapılan ülke Irak

Mayıs 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 19 milyon 848 bin dolar ile Irak, 16 milyon 756 bin dolar ile Hollanda ve 15 milyon 187 bin dolar ile Almanya olduğunu açıklayan Başkan Kıvanç, "2024 yılının ilk 5 ayında Adana'dan yapılan ihracatta Irak 116 milyon 349 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak'ı 84 milyon 739 bin dolar ile ABD ve 81 milyon 88 bin dolar ile Hollanda'nın takip etti" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracatındaki paylarını artırma hedefinde kararlı olduklarını vurgulayan Kıvanç, şu şekilde devam etti:

"2024 yılı itibariyle, Adana'nın önemi giderek artıyor. Yaşanan artış bizi mutlu ediyor, ancak yeterli bulmuyoruz. Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesiyle ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan lider şehirlerden biri olmaya devam edecek. Gelecek dönemlerde ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz. Adanalı sanayicilerimize, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ADANA