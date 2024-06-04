Adana İhracatı Yılın İlk 5 Ayında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana İhracatı Yılın İlk 5 Ayında Yüzde 7,1 Arttı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'da ihracatın yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 7,1 arttığını açıkladı. Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2024 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirerek, Adana'nın ihracatında lider sektörün tekstil olduğunu belirtti. Ayrıca, en fazla ihracat yapılan ülkenin Irak olduğunu ifade etti ve Adana'nın öneminin giderek arttığını vurguladı.

04.06.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'da ihracatın yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 7,1 arttığını açıkladı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2024 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış ile 254 milyon 833 bin dolara ulaştığını belirten Kıvanç, Ocak-Mayıs 2024 döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatın yüzde 7,1 artış ile 1 milyar 256 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Başkan Kıvanç ayrıca Mayıs 2024 Türkiye geneli ihracat incelendiğinde, Adana'nın yüzde 1,22 pay ile 14. Sırada yer aldığını açıkladı.

Adana ihracatında yılın ilk 5 ayında lider tekstil sektörü

Mayıs 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 45 milyon 102 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, bu sektörü 44 milyon 81 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 34 milyon 969 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı.

2024 yılının ilk 5 ayında tekstil ve hammaddeleri sektörünün 212 milyon 573 bin dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Bu sektörü 210 milyon 942 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 170 milyon 625 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti" dedi.

En fazla ihracat yapılan ülke Irak

Mayıs 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 19 milyon 848 bin dolar ile Irak, 16 milyon 756 bin dolar ile Hollanda ve 15 milyon 187 bin dolar ile Almanya olduğunu açıklayan Başkan Kıvanç, "2024 yılının ilk 5 ayında Adana'dan yapılan ihracatta Irak 116 milyon 349 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak'ı 84 milyon 739 bin dolar ile ABD ve 81 milyon 88 bin dolar ile Hollanda'nın takip etti" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracatındaki paylarını artırma hedefinde kararlı olduklarını vurgulayan Kıvanç, şu şekilde devam etti:

"2024 yılı itibariyle, Adana'nın önemi giderek artıyor. Yaşanan artış bizi mutlu ediyor, ancak yeterli bulmuyoruz. Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesiyle ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan lider şehirlerden biri olmaya devam edecek. Gelecek dönemlerde ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz. Adanalı sanayicilerimize, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracat, Türkiye, Adana, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana İhracatı Yılın İlk 5 Ayında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Adana İhracatı Yılın İlk 5 Ayında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement