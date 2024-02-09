Adana karpuzunda fideler toprakla buluştu
Adana karpuzu Mayıs ayında sofralarda
Bu sene karpuzun kilogram fiyatı 5 lira olacak
ADANA - Türkiye'nin en erkenci tescilli karpuzunun yetiştiği Adana'da fideler toprakla buluştu. Mayıs ayında hasadına başlanması planlanan karpuzun kilogram fiyatının tarlada en az 5 lira olması bekleniyor.
Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da fideler, Karataş ilçesinde toprakla buluştu.
Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. İşçilerin bin bir emekle diktikleri ve deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuz olarak satılacak.
Üreticilerin önemli gelir kaynağı
Tadı, rengi, kokusu ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da 'coğrafi işaret belgesi' verilen Adana karpuzunda yıllık yaklaşık 850 bin ton verim alınıyor ve en erkenci ürün olması sayesinde üretici için önemli bir gelir kaynağına sahip. Geçen sene 110 bin dönüm alanda ekilen karpuz bu sene yüzde 20 artışla 132 bin dönüm alanda ekilecek.
"Maliyet dönüme 18-20 bin lira"
Ekim sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu sene karpuzun bir dönüme maliyeti 18-20 bin lira arasında değişmekte. Fidenin tanesi 15-18 lira arasında değişmekte. Adana karpuzu bir marka. Tadı, rengi ve aromasıyla dünyada bilinen bir ürün. Turfanda karpuz çıktığında İran'dan ülkemize karpuz girmemekte. Son 2 yıldır Adana karpuzu Avrupa, Rusya ve birçok ülkeye gönderiliyor" dedi.
"Karpuz yurt dışına giderse sorun olmayacaktır"
Son 2 yıldır Adana'da çekirdeksiz karpuz üretiminin yapıldığını ve bununda yurt dışına gönderildiğini söyleyen Doğan, "Avrupa'da çekirdeksiz karpuz üretimi yüzde 80 civarında. Orada karpuzun kilogramı 1 Euro civarında. Ancak bizim karpuzumuzun oraya gidiş maliyeti 0.80 Euro. Eğer karpuzumuz yurt dışına giderse herhangi bir sıkıntı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
"5 lira bekliyoruz"
Karpuz fiyatının bu sene 5-6 lira ve üzerinde arasında olacağını beklediklerini aktaran Mehmet Akın Doğan, "Nisan sonu veya Mayıs başında hasadın yapılması bekleniyor. Eğer karpuzun kilogram fiyatı da 5 lira ve üzerinde olursa çiftçiler para kazanacaktır" diye konuştu.
Kentte 230 dönümlük alanda karpuz eken çiftçi Veli Şahbaz ise karpuz kilogram fiyatının en az 5 lira olmasını beklediklerini söyledi.
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