Adana MAS-DER, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine iptal davası açacak - Son Dakika
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Adana MAS-DER, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine iptal davası açacak

18.08.2022 12:08
Adana MAS-DER, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine iptal davası açacak

Adana Motorlu Araçlar ve Satıcılar Derneği (MAS-DER) Başkanı İbrahim Öcal, sıfır araçlar için çıkarılan 6 ay ve 6 bin km düzenlemesine karşı genelge iptali için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Adana Motorlu Araçlar ve Satıcılar Derneği (MAS-DER) Başkanı İbrahim Öcal, sıfır araçlar için çıkarılan 6 ay ve 6 bin km düzenlemesine karşı genelge iptali için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Başkan İbrahim Öcal, ikinci el oto sektörünün günah keçisi olmadığını vurgulayarak, hükümetin çıkardığı 6 ay ve 6 bin km düzenlemesinde yanlış ve eksik uygulamalar olmakla birlikte MASFED uygulamanın ve genelgenin iptali için dava açmaya hazırlanıyor. Bu genelgede galeri sektörleri günah keçisi gibi gösterilmeye çalışılsa da esas suçlu olanlar bayiler ve bayilerin yakınları adına kurdukları paravan şirketlerdir" dedi.

Öcal, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Kişiler bayiye sıfır km araç almaya gittiklerinde elimizde araç yok ama falan kişi ve şirketlerde 'çok sayıda araç bulunmaktadır' diye yönlendirme yaparak piyasa ve liste fiyatının üstünde satma politikası yaparak daha çok bayi ve paravan şirketler aracılığı ile ceplerini doldurarak piyasayı şişirip suçlamaları galeri camiası üzerine atma politikasını seçtiler. Konu da hükümete ve bakanımıza doğru bilgi vererek anlatılmadığı için bugün bu tarafımızca kabul edemeyeceğimiz bir genelge çıkmıştır. Bu eksikliğin ve yanlışlığın kısa zamanda düzeltilmesi için yasal yollardan ikinci el oto sektörünün hakkını arayacağız. Ancak bizler bu genelgeyi şu şekilde kabul ederiz. Vergi levhalı olması veya olmaması değil, sıfır km araç alan şahıslar veya şirketler fark etmeksizin tescil tarihinden 6 ay veya 6 bin km satmamak şartı ile herkes için olursa kabulümüz olur." - ADANA

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Kaynak: İHA

Tragger, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana MAS-DER, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine iptal davası açacak - Son Dakika

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