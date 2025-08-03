Adana'nın İhracatı Yüzde 20,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın İhracatı Yüzde 20,7 Arttı

Adana\'nın İhracatı Yüzde 20,7 Arttı
03.08.2025 10:25
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Temmuz 2025'te Adana'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 275 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Temmuz 2025 ihracat verilerini değerlendiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 artışla 275 milyon 199 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Başkan Kıvanç, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise Adana'nın toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 1 milyar 735 milyon 594 bin dolara ulaştığını belirtti.

Temmuz ayında elde edilen ihracat artışının küresel ölçekte yaşanan daralmalara rağmen önemli bir başarı olduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, "Sanayicimizin üretim gücü, kararlılığı ve küresel pazarlardaki rekabet azmi sayesinde yılın ilk 7 ayında ihracatımızı artırmayı başardık. Temmuz ayındaki bu güçlü artış, yılın kalan ayları için de umut verici bir tablo ortaya koyuyor." dedi.

Temmuzda İtalya Zirvede

Temmuz ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 22 milyon 775 bin dolarla İtalya olduğunu açıklayan Başkan Kıvanç, İtalya'yı 19 milyon 523 bin dolarla İspanya ve 17 milyon 529 bin dolarla Fransa'nın takip ettiğini söyledi. Ocak-Temmuz 2025 döneminde ise en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 130 milyon 222 bin dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Irak'ı 111 milyon 765 bin dolarla İtalya ve 108 milyon 102 bin dolarla Almanya izledi.

Kimya Sektörü Liderliğini Sürdürüyor

Temmuz ayında Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 78 milyon 289 bin dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olduğunu belirten Başkan Kıvanç, bu sektörü 41 milyon 111 bin dolarla Tekstil ve Hammaddeleri, 31 milyon 375 bin dolarla Otomotiv Endüstrisi'nin takip ettiğini ifade etti.

Başkan Kıvanç, Ocak-Temmuz 2025 dönemine ilişkin sektör bazlı ihracat sıralamasına da değinerek şunları söyledi: "Yılın ilk 7 ayında 369 milyon 488 bin dolarlık ihracatla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü ilk sırada yer aldı. 286 milyon 64 bin dolarlık ihracatla Tekstil ve Hammaddeleri ikinci, 207 milyon 164 bin dolarlık ihracatla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri üçüncü sırada bulunuyor. Bu veriler, Adana sanayisinin hem çeşitliliğini hem de küresel pazarlarda rekabet gücünü ortaya koyuyor."

Adana'nın hedefinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç sözlerini şöyle tamamladı; "Adana'mız, güçlü üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve stratejik konumuyla ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Temmuz ayında elde ettiğimiz bu güçlü artış, sanayicimizin ortaya koyduğu özverinin açık bir göstergesidir. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde ihracatımızda artışların devam edeceğine inanıyoruz. Tüm sektörlerimizde gösterilen çabayı takdir ediyor; ihracatımıza katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Finans, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'nın İhracatı Yüzde 20,7 Arttı - Son Dakika

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