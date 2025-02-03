Adana'nın Ocak İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın Ocak İhracatı Rekor Kırdı

Adana\'nın Ocak İhracatı Rekor Kırdı

Adana'nın Ocak 2025 ihracatı 265,9 milyon dolar ile tarihindeki en yüksek rakam oldu.

03.02.2025 15:08
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Kıvanç, 2025 yılı Ocak ayında Adana'nın ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artışla 265 milyon 944 bin dolar olarak gerçekleştiğini bu rakamın, Adana tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracatı olduğunu söyledi.

Kimya Sektörü Ocak Ayında Zirvede

2025 yılı Ocak ayında Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 57,3 milyon dolar ile Kimya sektörü olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, "Kimya sektörünü, 42,4 milyon dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri sektörü, 35,6 milyon dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü takip etti." dedi.

ABD Ocak Ayında En Büyük İhracat Pazarı Oldu

Ülkelere göre ihracat verilerini değerlendiren Başkan Kıvanç, 24,4 milyon dolar ile ABD'nin Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu, 17,4 milyon dolar ile Irak'ın ikinci, 15,6 milyon dolar ile İspanya'nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Adana'nın ihracattaki yerini de değerlendiren Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Adana'mız Ocak ayında Türkiye genelinde yüzde 1,44'lük pay ile 13. sırada yer aldı. Paydaki artış sevindirici ama yeterli bulmuyoruz. Adana'nın sahip olduğu sanayi altyapısı, üretim gücü ve lojistik avantajları sayesinde ihracatımızın daha da ileriye taşınması mümkün. Sanayicilerimizin üretim kapasitesini artıran yatırımları ve küresel pazarlardaki rekabet gücüyle, Adana'nın ihracatta hak ettiği konuma ulaşmasını hedefliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm sanayicilere ve çalışanlara teşekkür ediyoruz" - ADANA

Kaynak: İHA

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