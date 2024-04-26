Adana Sanayi Odası Belarus ile İş Birliğine Hazır

Ekonomi

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Belarus Cumhuriyeti ile karşılıklı iş birliğinin artırılması gerektiğini ve bu konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Belarus Cumhuriyeti Adana Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Bayık ile birlikte Adana Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan Yardımcısı Fırat Karalı ve Genel Sekreter Veli Oğuz da yer aldı.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Türkiye ile her alanda ilişkilerin gelişmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Büyükelçi Rybak, "Türkiye ve Belarus arasında ikili ticaret 2022 yılında 1.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz 2023 yılında ise 1.6 milyar dolara çıktı. Hedefimiz ise 3-4 yıl içerisinde ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkartmak" dedi.

Konuşmasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin daha da geliştirilmesini vurgulayan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Belarus Cumhuriyeti ile karşılıklı iş birliğinin artırılması gerektiğini ve bu konuda iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirten Başkan Kıvanç, "Adana'dan Belarus'a 2023 yılında 14.8 milyon dolarlık ihracat ve 2.7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Adana'nın merkezinde bulunduğu Çukurova bölgesi, sahip olduğu güç ve birikimle Belarus'un ihtiyaç duyduğu birçok sektör için önemli bir tedarikçi konumundadır. Bu nedenle, Belarus ile karşılıklı iş birliği imkanlarını ve fırsatlarını değerlendirmemiz gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

Toplantı daha sonra Belarus Cumhuriyeti'ndeki yatırım imkanları ve karşılıklı iş olanaklarının anlatılmasıyla son buldu. - ADANA