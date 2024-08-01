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Adana sıcağı 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı

Soğuk baklava, hafifliğiyle yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı oldu

'Soğuk baklava' tüketirken sağlığınızdan olmayın

Tatlıcı Muhammet Karahan:

"1 gün sonraya kalmış soğuk baklavayı tüketmeyin"

ADANA - Adana'da artan hava sıcaklığı tatlı ustaları tarafından yaz mevsimine özgü hazırlanan 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı. Tatlı ustaları 'Soğuk baklava'yı muhafaza ederken dışarıda kalmamasını ve aynı gün tüketilmesini önerdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı her gün 35 derecenin üzerinde seyrederken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor. Adanalılar yemek yerken dahi serinleten lezzetler arıyor.

'Soğuk Baklava' satışları arttı

Hal böyle olunca Adana'da uzun yıllardır hizmet veren Tatlıcı Köse'de 'Soğuk baklava' satışları adeta tavan yaptı.

"Yoğun bir çalışma içerisindeyiz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Muhammet Karahan, "Bölgesel olarak çok sıcak havalar yaşadığımızdan kaynaklı olarak müşterilerin şu an ki talepleri biraz daha serin lezzetler. Dondurma olsun, soğuk baklava olsun bu gibi tatlıları tercih ediyorlar. Soğuk baklava özellikle sattığımız ilk beş ürün arasına çok hızlı bir şekilde girdi. Şu an Adana üzerinde yoğun bir talep var, insanlar sıcaktan kaçmak, serinlemek için alternatif çözümler üretiyorlar. Biz de bu talebi karşılamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

"Yapımı zahmetli"

Şerbetli tatlıların yaz aylarında daha az tüketildiğini vurgulayan Karahan, "Soğuk baklava alternatif olarak çok fazla tüketiliyor. Soğuk baklava sıcak havalarda dondurmamıza bir alternatif oldu. Normal baklavaya göre soğuk baklava biraz daha zahmetli. Dinlendirmemiz gerekiyor. Klasik baklavalarda ateşten çıktıktan sonra hemen şerbet verilebilir fakat soğuk baklavanın 24 saat dinlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Soğuk baklava bir sonraki güne kalmamalı"

Soğuk baklavanın tüketimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Muhammet Karahan, "Paket servis olsun, dükkanda servis olsun müşterileri soğuk yemeleri konusunda, dışarıda bekletmemeleri konusunda uyarıyoruz. Süt hassasiyeti olanlar dikkat etmeli, onun dışında aldıkları firmalara ve nasıl üretildiğine dikkat etmeliler. Bu sıcak havalarda ertesi güne kalan soğuk baklavalarda ciddi sıkıntılar olabilir" diye konuştu.

"Tatlıdan vazgeçemiyorum"

Müşteri Burak Gedik ise soğuk baklavayı severek tükettiğini belirterek, "Dışarısı çok sıcak olduğu için soğuk baklava ile adeta serinliyoruz. Yaz aylarında sıcak, şerbetli tatlılar yerine soğuk baklava ve dondurma gibi alternatiflere yöneliyoruz. Hem tatlıdan vazgeçemiyorum hem de sıcağa dayanamayınca böyle bir çözüm bulduk" şeklinde konuştu.