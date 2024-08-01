Adana sıcağı 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana sıcağı 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı

Geniş Video İzle

Adana'da artan hava sıcaklığı, yaz mevsimine özgü hazırlanan 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı. Tatlı ustaları, 'Soğuk baklava'yı aynı gün tüketilmesini önerirken, müşteriler de sıcaktan kaçmak için bu serin lezzeti tercih ediyor.

01.08.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana sıcağı 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı

Soğuk baklava, hafifliğiyle yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı oldu

'Soğuk baklava' tüketirken sağlığınızdan olmayın

Tatlıcı Muhammet Karahan:

"1 gün sonraya kalmış soğuk baklavayı tüketmeyin"

ADANA - Adana'da artan hava sıcaklığı tatlı ustaları tarafından yaz mevsimine özgü hazırlanan 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı. Tatlı ustaları 'Soğuk baklava'yı muhafaza ederken dışarıda kalmamasını ve aynı gün tüketilmesini önerdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı her gün 35 derecenin üzerinde seyrederken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor. Adanalılar yemek yerken dahi serinleten lezzetler arıyor.

'Soğuk Baklava' satışları arttı

Hal böyle olunca Adana'da uzun yıllardır hizmet veren Tatlıcı Köse'de 'Soğuk baklava' satışları adeta tavan yaptı.

"Yoğun bir çalışma içerisindeyiz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Muhammet Karahan, "Bölgesel olarak çok sıcak havalar yaşadığımızdan kaynaklı olarak müşterilerin şu an ki talepleri biraz daha serin lezzetler. Dondurma olsun, soğuk baklava olsun bu gibi tatlıları tercih ediyorlar. Soğuk baklava özellikle sattığımız ilk beş ürün arasına çok hızlı bir şekilde girdi. Şu an Adana üzerinde yoğun bir talep var, insanlar sıcaktan kaçmak, serinlemek için alternatif çözümler üretiyorlar. Biz de bu talebi karşılamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

"Yapımı zahmetli"

Şerbetli tatlıların yaz aylarında daha az tüketildiğini vurgulayan Karahan, "Soğuk baklava alternatif olarak çok fazla tüketiliyor. Soğuk baklava sıcak havalarda dondurmamıza bir alternatif oldu. Normal baklavaya göre soğuk baklava biraz daha zahmetli. Dinlendirmemiz gerekiyor. Klasik baklavalarda ateşten çıktıktan sonra hemen şerbet verilebilir fakat soğuk baklavanın 24 saat dinlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Soğuk baklava bir sonraki güne kalmamalı"

Soğuk baklavanın tüketimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Muhammet Karahan, "Paket servis olsun, dükkanda servis olsun müşterileri soğuk yemeleri konusunda, dışarıda bekletmemeleri konusunda uyarıyoruz. Süt hassasiyeti olanlar dikkat etmeli, onun dışında aldıkları firmalara ve nasıl üretildiğine dikkat etmeliler. Bu sıcak havalarda ertesi güne kalan soğuk baklavalarda ciddi sıkıntılar olabilir" diye konuştu.

"Tatlıdan vazgeçemiyorum"

Müşteri Burak Gedik ise soğuk baklavayı severek tükettiğini belirterek, "Dışarısı çok sıcak olduğu için soğuk baklava ile adeta serinliyoruz. Yaz aylarında sıcak, şerbetli tatlılar yerine soğuk baklava ve dondurma gibi alternatiflere yöneliyoruz. Hem tatlıdan vazgeçemiyorum hem de sıcağa dayanamayınca böyle bir çözüm bulduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana sıcağı 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ’’Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor’’ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor'' diyerek nedenini açıkladı
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 10:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Adana sıcağı 'Soğuk baklava'ya talebi arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement