Adana Ticaret Odası Başkanı: Depremler inşaat sektörünü yaraladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Ticaret Odası Başkanı: Depremler inşaat sektörünü yaraladı

Adana Ticaret Odası Başkanı: Depremler inşaat sektörünü yaraladı

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin inşaat sektörünü de etkilediğini belirterek, sektörün sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. ATO Başkanı Bayram, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'ne yaptığı ziyarette, sektörün sorunlarını ele aldı ve çözüm odaklı konuları görüştü. AKAMDER Başkanı Sayım Azmaz ise kamu ihale yasasının değişmesi gerektiğini ve fiyat farkının iyileştirilmesinin sektörün ayakta kalması için önemli olduğunu ifade etti.

11.07.2024 11:16
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Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, "6 Şubat'ta yaşadığımız ve asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem, her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de yaraladı" dedi.

ATO Başkanı Yücel Bayram ve ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'ne (AKAMDER) yeni seçilen Sayım Azmaz ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, inşaat sektörünün sorunları ele alındı, çözüm odaklı konular istişare edildi.

Müteahhitler olarak sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren AKAMDER Başkanı Sayım Azmaz, "190 kez değişikliğe uğrayan kamu ihale yasasının değişmesi, sektörü istikrarsız bir hale sürükledi. Fiyat farkı veriliyor ancak yetersiz. İnşaat sektörü ekonominin en önemli yapı taşıdır. Sektörün ayakta kalabilmesi için fiyat farkının iyileştirilmesi ve ivedilikle gerekli adımların atılması şart olmuştur" diye konuştu.

'Asrın felaketi sektörü yaraladı'

ATO Başkanı Yücel Bayram, "Gayrimenkul ve inşaat sektörü bizim için çok önemli. 6 Şubat'ta yaşadığımız ve asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem, her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de yaraladı. Bunun sonuçlarını çözmek için tüm STK'ların birlik içinde olması gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı yok. Biz her zaman sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda ATO Başkanı Yücel Bayram ve İsmail Acı, AKAMDER Başkanı Sayım Azmaz'a Küçüksaat Kulesi'nin maketini hediye etti - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Odası Başkanı: Depremler inşaat sektörünü yaraladı - Son Dakika

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