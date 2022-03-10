Adana Valisi Elban: "Stokçulara asla fırsat vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Adana Valisi Elban: "Stokçulara asla fırsat vermeyeceğiz"

10.03.2022 08:30
Adana Valisi Elban: "Stokçulara asla fırsat vermeyeceğiz"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Stokçuluk, aşırı fiyat hareketliliği, serbest piyasa kurallarını suistimal ve spekülatif hareketlerde bulunanlara asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Stokçuluk, aşırı fiyat hareketliliği, serbest piyasa kurallarını suistimal ve spekülatif hareketlerde bulunanlara asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Vali Elban buradaki ziyaretinde öncelikle ATİKOP Toptancılar Sitesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Vali Elban burada yaptığı açıklamada, "Şu anda Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de gıda depolarını ve marketleri denetliyoruz. Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Adana'da stokçuluk, aşırı fiyat hareketliliği, serbest piyasa kurallarını suistimal ve spekülatif hareketlerde bulunanlara asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Özellikle yağ konusunda spekülasyon, manipülasyon yapıldığını söyleyen Vali Elban, "Kamuoyunda doğru olmayan bilgiler paylaşıldı. Vatandaşımız tedirgin edildi. Yapılan açıklamalar, bilgilendirmeler ve denetimler sonucu süreç normale döndü. Yağ stoklarında da sorun bulunmamaktadır" dedi.

Savaşın olumsuz etkilerinin tüm dünyayı etkilediğini belirten Vali Elban, şunları kaydetti:

"Şunu unutmayalım ki biz büyük bir devletiz, bunların üstesinden gelebilecek güce sahibiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden her zorluğu aşacağız yeter ki vatandaşlarımız Türkiye'nin gücüne inansın, endişe etmesin."

Vali Elban, daha sonra ATİKOP Toptancılar Sitesi esnafını ziyaret etti. - ADANA

Adana Valisi Elban: Stokçulara asla fırsat vermeyeceğiz
Adana Valisi Elban: Stokçulara asla fırsat vermeyeceğiz

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Süleyman Elban, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana Valisi Elban: 'Stokçulara asla fırsat vermeyeceğiz' - Son Dakika


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