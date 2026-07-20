Adana'ya 120 Odalı Yeni Otel Projesi - Son Dakika
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Adana'ya 120 Odalı Yeni Otel Projesi

Adana\'ya 120 Odalı Yeni Otel Projesi
20.07.2026 10:48
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AOSB'de sanayiciler için konaklama hizmeti verecek 120 odalı otel inşaatı başlıyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), sanayicilerin ve bölgede görev yapan çalışanların konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak 120 odalı otel projesinde yapım süreci başlıyor.

AOSB'de hayata geçirilecek otel projesinin ihale süreci tamamlanırken, yatırımın yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yatırımın yalnızca bir konaklama tesisi olmadığını, aynı zamanda sanayi bölgesinin sosyal yaşam altyapısını güçlendirecek önemli bir proje olduğunu söyledi.

Sanayicilerin ve çalışanların ihtiyaçlarını gözeten projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Akpınar, "İhale sürecini tamamladığımız konaklama tesisimizin yapım çalışmalarına başlıyoruz. Bu yatırımımızla bölgemize değer katacak önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz" dedi.

120 odalı olarak inşa edilecek tesisin modern bir yerleşke anlayışıyla planlandığını ifade eden Akpınar, "Projemiz yalnızca konaklama hizmeti sunmayacak. Market, kafe ve spor sahası gibi sosyal donatı alanlarıyla kullanıcılarına güvenli, konforlu ve ev sıcaklığında bir yaşam alanı sağlayacak. Sanayinin kalbinde modern konaklama standartlarını hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımın yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Akpınar, "Sanayi altyapımızı sosyal yatırımlarla desteklemeyi sürdürüyoruz. Bölgemizi üretimin yanı sıra yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güçlü bir sanayi merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Turizm, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'ya 120 Odalı Yeni Otel Projesi - Son Dakika

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