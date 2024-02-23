Adanalı kebapçının açılışta ücretsiz kebap dağıtması izdihama yol açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Adanalı kebapçının açılışta ücretsiz kebap dağıtması izdihama yol açtı

Adanalı kebapçının açılışta ücretsiz kebap dağıtması izdihama yol açtı

Adana'da bir kebapçının açılışında ücretsiz kebap dağıtılması izdiham yarattı. Açılışa katılan belediye başkanı ise yoğunluğu görünce kendi kebabını aldı.

23.02.2024 10:18  Güncelleme: 10:21
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Adanalı kebapçının açılışta ücretsiz kebap dağıtması izdihama yol açtı. Açılışa katılan belediye başkanı ise yoğunluğu görünce ocak başına geçip kendi kebabını aldı.

Merkez Seyhan ilçesinde 1995 yılından bu yana sektörde olan, kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Korkmaz, Türkmenbaşı Bulvarı'nda bulunan şubesini küçük geldiği için kapattı.

Korkmaz, bu kez yine aynı bulvarda tuttuğu 3 katlı iş yeri açtı. Açılışa sosyal medya fenomenleri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Ücretsiz kebabın dağıtıldığı açılışta izdiham olurken, açılışa gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yoğunluğu görünce ocak başına geçip kendi kebabını aldı. O anlar renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Karalar ayak üstü kebabını yiyip kurdeleyi kesti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cihangir Korkmaz, "Açılışımız çok yoğun katılımla gerçekleşti. Sosyal medya fenomenleri ve sanatçılarımız geldi. İnsanlar çok güzel ilgi gösterdi. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Yeni şubelerimiz yakında gelecek. İnsanlar bugün çok keyifli bir gün geçirdi" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adanalı kebapçının açılışta ücretsiz kebap dağıtması izdihama yol açtı - Son Dakika

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