Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin 150 bin dekarlık verimli tarım arazilerindeki buğday hasadına başlanıldı.

Verimli tarım arazileriyle Doğu Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden biri olan Adilcevaz'da buğday hasadı başladı. Yaz mevsiminin gelmesi ve başakların olgunlaşmasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara girerken, üreticiler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almanın heyecanını yaşıyor. İlçede yaklaşık 150 bin dekarlık alanda tahmini üretim 60 bin ton üzeri yürütülen hasat çalışmalarının önümüzdeki haftalarda yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Van Gölü'nün bereketli topraklarında yetiştirilen buğday, Adilcevaz ekonomisine önemli katkı sağlarken, çiftçiler bu yıl verimin yağışların iyi olması nedeniyle geçen sezona göre bir miktar daha fazla olabileceğini ifade ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat mesaisi, gün boyu tarlalarda devam ederken, biçerdöverlerin çalışmasıyla birlikte ilçede tarımsal hareketlilik de arttı. Tarımın lokomotif ilçelerinden biri olan Adilcevaz'da buğday hasadı, hem üreticilerin hem de bölge ekonomisinin en önemli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Biçerdöver operatörü Süleyman Kurt, "Biz bugün tarımın kalbi Adilcevaz'da start verdik. Tahmini bir ay boyunca buğday biçmeye devam edeceğiz. Bu yıl yağışların yeterli olması nedeniyle bazı bölgelerinde buğday çok iyi" dedi. - BİTLİS