Adilcevaz'da fasulye ekimine başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Adilcevaz'da fasulye ekimine başlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı. Adilcevaz ilçesindeki çiftçiler, verimli topraklarda fasulye ekimi yaparak bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. İrfan Turgut adlı çiftçi, 90 günlük sürenin sonunda dönüm başına 400-450 kilo fasulye elde etmeyi beklediklerini belirtti.

04.06.2024 09:42
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Adilcevaz'da fasulye ekimine başlandı

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı.

Verimli topraklarıyla tarımda önemli bir yer tutan Adilcevaz ilçesinde çiftçilerin ekimi devam ediyor. Türkiye'de yapılan üretimde 3'üncü sırada olan Bitlis'te yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı. Tarlalarda tohum ekimine başlayan çiftçiler, bereketli ve verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan İrfan Turgut, yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, "Ekime başladık. Hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. 90 günlük sürenin sonunda yapılacak hasatta dönümde yaklaşık 400-450 kilo fasulye elde etmeyi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adilcevaz'da fasulye ekimine başlandı - Son Dakika

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