Adilcevaz'da Şeker Pancarı Ekimine Başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Adilcevaz'da Şeker Pancarı Ekimine Başlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Devletin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzü gülerken, on binlerce dekar alanda ekim mesaisi sürüyor.

19.04.2024 20:37  Güncelleme: 20:38
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Adilcevaz'da şeker pancarı ekimine başlandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan ve her anı zahmetle geçen şeker pancarı üretimi, aylar süren emeklerin sonunda sökülmeye başlanıyor. Devletin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzü gülerken, on binlerce dekar alanda ekim mesaisi sürüyor.

Pancar üretimiyle hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyleyen Adem Zengin isimli çiftçi, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere sağladığı imkanları kullanarak on binlerce dönüm alanda pancar ekiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adilcevaz'da Şeker Pancarı Ekimine Başlandı - Son Dakika

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