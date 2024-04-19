Adilcevaz'da şeker pancarı ekimine başlandı

DEİK Heyeti Güney Afrika'da İş Dünyası Temsilcileriyle Görüştü

CAPE Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Güney Afrikalı siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türk iş insanları, Johannesburg, Pretorya ve Cape Town kentlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve Güney Afrika'nın önde gelen iş insanlarıyla görüşmeler yaptı. Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel'in de katıldığı etkinlikte, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret bağları ve işbirliği potansiyeli vurgulandı. DEİK heyeti, ziyaret kapsamında yeni iş ilişkileri kurmayı ve ticaret ile yatırım fırsatlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.