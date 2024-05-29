Adıyaman'da bu yıl 29 bin ton badem rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adıyaman'da bu yıl 29 bin ton badem rekolte bekleniyor

Adıyaman\'da bu yıl 29 bin ton badem rekolte bekleniyor

Adıyaman'da bu yıl 29 bin ton badem rekoltesi bekleniyor. Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, kentin badem üretimi ve ekim alanında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti. Geçen yıl yaşanan don olayı nedeniyle rekoltenin düştüğünü ancak bu yıl iyi bir durumda olduklarını söyleyen Aslan, ilerleyen zamanlarda rekoltenin daha da yükseleceğini ifade etti.

29.05.2024 09:41
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Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden Adıyaman'da bu yıl 29 bin ton rekolte bekleniyor.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, AA muhabirine, kentin badem üretimi ve ekim alanında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kente 110 bin dekar alanda geçen yıl 21 bin ton ürün elde ettiklerini dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Badem daha çok çikolata, kuruyemiş ve şekerleme sektöründe kendine yer bulabilmekte. Kahta ilçesinde yer alan Tarım Kredi Kooperatifine ait badem kırma tesisi dönem dönem badem alarak bunları kırıp işleyip gerek kendi marketlerinde gerekse de diğer ulusal marketlere satışını gerçekleştirmekte.

Geçen yıl üretim alanlarının en yoğun olduğu Kahta bölgesinde don olayı meydana gelmişti. Bu don olayından dolayı rekoltemiz bayağı düşmüştü. Bu yıl lokal olarak kısmen don ve dolu olsa da genel anlamda iyi bir vaziyetteyiz. Bu yıl 29 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. 15 bin dekar alanda henüz meyve vermemiş ağaçlarımız bulunmakta. Bu ileri zamanlarda rekoltemizin daha da yükseleceği anlamına gelmekte."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da bu yıl 29 bin ton badem rekolte bekleniyor - Son Dakika

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