Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor

Adıyaman\'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor

Adıyaman'da tarımsal verimliliği artırmak ve depremden etkilenen çiftçilere sürdürülebilir kazanç sağlamak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteği ile hayata geçirilen "Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor" projesi kapsamında kurulan seralarda ilk fideler toprakla buluştu.

15.08.2024 14:02
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Adıyaman'da tarımsal verimliliği artırmak ve depremden etkilenen çiftçilere sürdürülebilir kazanç sağlamak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteği ile hayata geçirilen "Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor" projesi kapsamında kurulan seralarda ilk fideler toprakla buluştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteği ile hayata geçirilen "Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor" projesi kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde 46 üreticiye 1 dekarlık sera, güneş enerjisi ve sulama sistemleri ile 12 çiftçiye de sera kurulumu yapıldı. Adıyaman merkez Bozhöyük köyünde Rıfat Can'a ait araziye kurulan ve GES ile çalışan serada fidan dikimi yapıldı. Fidan dikim programına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, kurum personeli ile çok sayıda çiftçi katıldı. Vali Varol, kurulan serada ilk fideleri kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

Törende konuşan Vali Varol, "Vatandaşlarımızın özellikle tarımsal üretimini çeşitlendirmek ve bu kapsamda onlara destek olup gelirlerini artırmak için arkadaşlarımızın hazırladığı yüklü bir proje. Bu proje kapsamında özellikle şunu söylemek istiyorum, ciddi bir bütçe tahsis edildi. Yaklaşık 37 milyon 260 bin bir bütçe kullanıldı. Bu bütçeyle ne yaptık; bu bütçeyle 46 tane çiftçimize bu işi yapan, yapmak isteyen, arzu eden, büyütmek isteyen vatandaşlarımıza biner dekarlık, biner metrekarelik sera ve bu seraya ait aynı zamanda sulama sistemleri ile sulama sistemlerinde kullanılmak için güneş enerjisi (GES) tedarik edildi. Bu sadece ilimiz merkezinde değil, ilçelerinde de toplanan taleplerle uygunluk denetiminin arkasından 46 vatandaşımıza sağlanmış oldu. Bunların bir kısmı kuruldu, şu anda vatandaşlarımız kullanıyor. Bugün de fide dikimi gerçekleştirdik. Bunların bir kısmının kurulumu da halen devam ediyor. Bu gerçekten önemli bir proje. Ben emeği geçen herkese, katkı sunan bütün kurumlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Destekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen çiftçilerden Rıfat Can, "GAP İdaresi Kalkınma Başkanlığından bizlere yüzde 80 hibe olarak bu serayı kurduk. Bu seranın maliyeti 1 milyon 300 TL. Bunun yüzde 80'i hibe, geriye kalanı da biz katılımcılar ödedik. Eğer bunun tamamını kendim karşılamış olsaydım eski parayla 1 milyon 300 bin ödemem gerekiyordu. Ama ben 170 bin TL ödedim, gerisini de GAP Kalkınma İdaresi karşıladı. Bu seneki üretimimiz şu anlık salatalık, domates yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor - Son Dakika

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