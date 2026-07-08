Adıyaman'da Süt Üreticilerine Destek - Son Dakika
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Adıyaman'da Süt Üreticilerine Destek

Adıyaman\'da Süt Üreticilerine Destek
08.07.2026 12:47
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Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere 109 süt sağım makinesi ve hijyen kitleri dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği iki ayrı proje kapsamında Adıyaman'daki üreticilere 109 süt sağım makinesi ve sağım hijyen kitleri teslim edildi.

Deprem bölgesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Adıyaman'da, "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi Projesi" kapsamında 48 üreticiye sağım hijyen seti, sertifika verilirken 109 üreticiye ise süt sağım makinesi verildi. Burada konuşan Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Süt hayvancılığı sadece üretim miktarıyla değil, aynı zamanda üretilen sütün hijyenik şartlarda elde edilmesi ve tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında süt sağım makinelerimizi dağıtıyoruz. Projemizin toplam bütçesi 2 milyon 630 bin TL olup, bunun yüzde 75'ini bakanlığımız destekliyor. Ben bu dağıtılan malzemelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Abdullah Küçük ise dağıtılan sağım hijyen kitleri ve süt sağım makinelerinin üreticilere hayırlı olması dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından Vali Küçük beraberindekilerle üreticilere süt sağım makinesi ve sağım hijyen kiti dağıtımını yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü bahçesindeki dağıtım etkinliğine Vali Abdullah Küçük, Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ile üreticiler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da Süt Üreticilerine Destek - Son Dakika

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