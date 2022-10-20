Adıyaman ekonomi haberleri... Park Place Energy Turkey ve TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme sahalarının ruhsat süresi uzatıldı - Son Dakika
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Adıyaman ekonomi haberleri... Park Place Energy Turkey ve TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme sahalarının ruhsat süresi uzatıldı

20.10.2022 09:22
Adıyaman ekonomi haberleri... Park Place Energy Turkey ve TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme sahalarının ruhsat süresi uzatıldı

Adıyaman haberleri: Park Place Energy Turkey ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) müştereken sahip bulunduğu, Adıyaman il sınırları içinde yer alan iki petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Park Place Energy Turkey ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) müştereken sahip bulunduğu, Adıyaman il sınırları içinde yer alan iki petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Park Place Energy Turkey ve TPAO'nun Adıyaman'daki 1168 hektar ve 2 bin 12 hektar yüzölçümüne sahip iki sahası için petrol işletme ruhsatı 06 Temmuz 2031 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatıldı.

Kaynak: AA
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Adıyaman, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adıyaman ekonomi haberleri... Park Place Energy Turkey ve TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme sahalarının ruhsat süresi uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman ekonomi haberleri... Park Place Energy Turkey ve TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme sahalarının ruhsat süresi uzatıldı - Son Dakika
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