Adıyaman Üniversitesi Güneş Enerjisi Projesi

Ekonomi

Adıyaman Üniversitesi'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elde edilecek elektrik enerjisinin artırılmasına yönelik projesi kabul edildi.

Elektrik enerjisi üretimine katkıda bulunacak olan proje aynı zamanda ithalatın azaltılması noktasında da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Projenin, ülke genelinde yıllık 300 milyon TL'den fazla direk 100 milyon TL de dolaylı katkı sağlaması bekleniyor. Projenin 5 yıllık sürede ülke ekonomisine katkısının 2 milyar TL'den fazla olması hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan, "Güneş Enerji Panellerindeki Hücre Hasar ve Türlerinin Yapay Zeka ile Tespit Edilmesi başlığı ile projemiz desteklenmeye hak kazandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden yapay zeka destekli enerji üretimi artırmayı amaçlayan proje, güneş enerji üretimine etki eden panel hücrelerindeki hasarlar kaynaklı üretim miktarını azaltan olumsuzluğu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Projede panel üretimi kaynaklı ithalat oranını azaltmak, bu alanda üretim yapan firmaların maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir. Güneş enerji panel üretimi için ithal edilen ürün miktarı ve maliyetlerinin azaltılmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ülke genelinde yıllık 300 milyon TL'den fazla direk 100 milyon TL dolaylı katkı sağlaması beklenmektedir. Projenin 5 yıllık sürede ülke ekonomisine katkısının 2 milyar TL'den fazla olması beklenmektedir. Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Ögr. Üyesi Nevzat Olgun, Bingöl Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Çalışan'ın araştırmacı olarak yer aldığı projede doktora öğrencisi Miktat Aktaş ve bir lisans öğrencisi yetiştirilecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN