Üye Girişi
Adjust, 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Adjust, 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı

29.09.2021 14:29
Adjust, 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust'ın 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu', uygulama ekonomisinin dünya çapında büyüdüğünü ve büyüme faktörlerinin bölgelere göre değiştiğini gösterdi.

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust'ın 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu', uygulama ekonomisinin dünya çapında büyüdüğünü ve büyüme faktörlerinin bölgelere göre değiştiğini gösterdi.

Adjust, büyüme faktörleri bölgeden bölgeye değişse bile uygulama ekonomisinin dünya çapında genişlediğini gösteren, küresel odaklı hazırladığı, 'Karşılaştırmalı İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Verilen bilgiye göre, bu küresel çalışmada, yaklaşık 250 ülke ve 12 sektörde, 5 binden fazla uygulamadan 6 milyar ücretli yükleme ile 270'den fazla reklam ağı analiz edildi.

Konu hakkında konuşan Adjust COO'su Andrey Kazakov, "Uygulama ekosistemindeki küresel büyümenin hızla arttığını görüyoruz ve bu yıl yapılacak toplam reklam harcamasındaki aslan payının yüzde 75 ile mobil alanda yapılacağı öngörülüyor. Bunu olabildiğince etkili bir şekilde kullanmak için UA (user acquisition) yöneticilerinin bölgeler ve sektörler özelinde en iyi stratejilere sahip olması gerekiyor. Şirketimizin 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu' mobil reklamcılık sektörünün perde arkasını gösteriyor. Rapor, hangi ağların en yaygın şekilde kullanıldığını, hangi reklam kanallarının birlikte kullanıldığında verimli olduğunu ve hangi kullanıcı gruplarının nerede olduğunu belirlemek için o bölgelerde ve sektörlerdeki diğer şirketlerin verilerinden yararlanıyor ve verimliliği baz alıyor" açıklamasında bulundu.

Rapordaki ana bulgulardan birkaçı şöyle açıklandı:

"Türkiye'deki büyümenin kaynağı büyük ölçüde oyun dışı sektörlerden.

Küresel uygulama ekonomisi büyüme rekorları kırıyor, ancak bu büyümeyi sağlayan faktörler bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Örneğin, APAC(Asya-Pasifik) bölgesindeki büyüme hala mobil oyunlar tarafından desteklenirken, Türkiye'deki büyüme, kaynağını büyük ölçüde oyun dışı sektörlerden alıyor. Facebook, Google, AppLovin ve Unity, Türkiye'deki tüm sektörlere hakim durumda. APAC bölgesinde Facebook ve Google Ads, çoğu sektör ve pazarda reklam harcaması açısından listelerin en üst sıralarında yer alıyor, ancak bölgesel ağlar basamakları tırmanmaya devam ediyor.

Oyunlar, en büyük kullanıcı kazanımı odaklı kategori olmaya devam ediyor ve bu kategorinin başını APAC bölgesi çekiyor. Şirketin küresel verilerine göre oyunlar, tüm sektörlerdeki toplam UA reklam harcamasının yüzde 50'sini oluşturuyor. Operasyonlarını APAC bölgesinde sürdüren şirketler, oyunlardaki UA çalışmalarına yüzde 64'e kadar yüksek bir oranla en çok harcamayı yapıyor ve bunu Kuzey Amerika (yüzde 57) ve EMEA (yüzde 39) izliyor. AppLovin ve IronSource, bu sektörde lider konumunda ve Facebook, Google Ads, TikTok, Unity ve Mintegral de önemli bir pazar payına sahip.

Güneydoğu Asya e-ticaret'te Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.

Güneydoğu Asya (SEA), m-ticaret sektöründeki güçlü büyümeye öncülük ediyor. Şirketin verileri, Güneydoğu Asya bölgesindeki e-ticaret kurulumlarının 2021'in ilk yarısında yüzde 18 büyüdüğünü gösteriyor ve bu rakamlar şu anda Çin ve Hindistan'daki dijital perakendeyi geride bırakıyor. Google ve Facebook hala en yaygın pazarlama kanalları olsa da TikTok, Affle, Naver, InMobi ve Appier gibi ağlar güç kazanıyor ve reklam satın alma stratejileri için çok iyi seçenekler sunuyorlar.

Yemek siparişi uygulamaları, pandeminin de etkisiyle gerçekleşen güçlü büyümenin ardından gelişimine devam ediyor. Şirket verileri, yemek siparişi sektöründeki büyümenin artık karantina uygulanmayan pazarlarda bile tutarlı bir yükseliş trendi içinde olduğunu gösteriyor. Uygulamaların küresel bazda kurulumları 2020'de yıllık yüzde 19 arttı ve şu ana kadar 2021'de yüzde 20 yükseliş gösterdi. Oturumlardaki büyüme daha da çarpıcı; 2020'deki yüzde 71'lik büyümeye kıyasla 2021'de şimdiden yüzde 34 arttı. Google Ads, Facebook ve Apple Search Ads, büyümeyi destekleyen en iyi ağlar, ancak Snap ve TikTok ilk beşe girmeyi başardı ve onları AppLovin, Headway ve Digital Turbine izledi.

Sosyal medyanın yeni bir büyüme faktörü var: kısa formatlı videolar. Kısa formatlı videoların izlenmesine harcanan toplam süre hızla artmaya devam ettikçe, bu format sosyal ticarette büyük bir oyuncuya dönüştü. Sürpriz olmayan bir şekilde Google Ads, TikTok, Snap, Apple Search Ads ve Facebook, tüm sektörlerde lider konumdayken, sosyal medya sektöründe ise hem iOS hem de Android platformlarında sıralamaların zirvesinde yer alıyorlar." - İSTANBUL

Facebook, oyunlar, Google, Mobil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adjust, 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı 14:26 Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı 14:17 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı 14:05 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti 13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar 13:46 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler

Son Dakika Haberleri
14:24 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu
14:16 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı
14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü görenleri korkutuyor         
14:28
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı         
14:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim         
13:48
Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler         
13:16
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü         
09:23
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Adjust, 'İş Ortakları Değerlendirme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement