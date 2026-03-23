ADNOC Gas'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ADNOC Gas şirketi, tesisleri genelinde operasyonların normal şekilde sürdüğünü, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle üretimde geçici düzenlemelere gidildiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketinin doğal gaz kolu olan ADNOC Gas, yaptığı açıklamada, bazı tesislerin yakınlarına enkaz düştüğünü, herhangi bir yaralanma olmadığını ve ana işleme sistemlerinde hasar oluşmadığını ifade etti.

Şirket, incelemelerin temel işleme bütünlüğü üzerinde herhangi bir etki olmadığını teyit ettiğini, operasyonların varlıkları genelinde güvenli şekilde devam ettiğini belirtti.

ADNOC Gas, Hürmüz Boğazı'nda süren sevkiyat aksaklıkları nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz ve ihracata konu sıvı ürünlerin üretiminde geçici düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, "Şirket, müşterileri ve iş ortaklarıyla işlem bazında aktif işbirliği yürüterek mümkün olan her durumda taahhütlerini yerine getirmektedir." ifadesi kullanıldı.