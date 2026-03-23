ADNOC Gas'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

23.03.2026 16:21
ADNOC Gas, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle geçici üretim düzenlemeleri yaptığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ADNOC Gas şirketi, tesisleri genelinde operasyonların normal şekilde sürdüğünü, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle üretimde geçici düzenlemelere gidildiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketinin doğal gaz kolu olan ADNOC Gas, yaptığı açıklamada, bazı tesislerin yakınlarına enkaz düştüğünü, herhangi bir yaralanma olmadığını ve ana işleme sistemlerinde hasar oluşmadığını ifade etti.

Şirket, incelemelerin temel işleme bütünlüğü üzerinde herhangi bir etki olmadığını teyit ettiğini, operasyonların varlıkları genelinde güvenli şekilde devam ettiğini belirtti.

ADNOC Gas, Hürmüz Boğazı'nda süren sevkiyat aksaklıkları nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz ve ihracata konu sıvı ürünlerin üretiminde geçici düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, "Şirket, müşterileri ve iş ortaklarıyla işlem bazında aktif işbirliği yürüterek mümkün olan her durumda taahhütlerini yerine getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
