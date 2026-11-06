ADNOC, Gujarat Energy ile 2028'den itibaren 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Hindistan merkezli Gujarat Energy Ltd. ile 2028'den itibaren 10 yıl boyunca 4 milyon tona kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, LNG tedariki ADNOC'un uluslararası yatırım şirketi XRG'nin uluslararası gaz portföyünden sağlanacak.

Söz konusu anlaşma, şirketin Hindistan'daki beşinci LNG tedarik anlaşması oldu.

Anlaşma, ADNOC'un temmuzda Abu Dabi Küresel Piyasası'nda (ADGM) faaliyete geçirdiği küresel LNG pazarlama ve ticaret platformu aracılığıyla gerçekleştirildi.

ADNOC, Japonya merkezli INPEX ve Tayland merkezli Gulf Group ile de tedarik anlaşmaları imzalayarak Asya'nın önemli LNG pazarlarındaki faaliyet alanını genişletti.

ADNOC, platform aracılığıyla 2030 sonrasında yıllık 47 milyon ton pazarlanabilir LNG hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADNOC LNG Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Üst Yöneticisi Rashid Al Mazrouei, anlaşmanın şirketin Hindistan'daki uzun soluklu enerji ortaklığını güçlendirdiğini ve güvenilir, uzun vadeli LNG tedariki taahhüdünü desteklediğini belirtti.

Gujarat Energy Genel Müdürü Avantika Singh Aulakh da ortaklığın şirketin Hindistan enerji piyasasındaki faaliyetlerini destekleyeceğini ifade ederek şirketin gazlaştırma altyapısına, 6 eyalette 44 ilçeye yayılan şehir gazı dağıtım ağına ve büyüyen ticaret faaliyetlerine dikkati çekti.

Aulakh, doğal gazın sanayide verimliliği artırması, hanelere yemek pişirmede daha güvenli bir yakıt sunması ve çevre dostu ulaşımın gelişimini desteklemesi yoluyla Hindistan'ın daha temiz enerjiye geçişinde rol oynadığını ifade etti.