Afazi hastaları zamanla az konuşmaya başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afazi hastaları zamanla az konuşmaya başlıyor

01.04.2022 10:56
Afazi hastaları zamanla az konuşmaya başlıyor

Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalarının zamanla az konuşmaya başladığını belirterek, "Hastalığın spesifik tedavisi yoktur.

Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalarının zamanla az konuşmaya başladığını belirterek, "Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Ancak konuşma terapisi gibi yöntemler denenebilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada değerlendirmeleri yer alan Bıçak, son olarak ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'in yakalandığı afazi rahatsızlığına ilişkin bilgiler verdi.

Afazinin, beynin konuşma ve dil ile ilişkili alanlarının bir kısmında veya tamamında pek çok nedenle gelişen bir rahatsızlık olduğunu aktaran Bıçak, bu kişilerde konuşmada ve adlandırmada güçlük, okuma ve yazmada zorluk, cümlenin akışına uygun olmayan kelimeler kullanılması veya anlama bozukluğu görülebildiğini bildirdi.

Bıçak, afazinin birçok çeşidinin bulunduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Afaziye yol açan nedenlerin başında beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, travmalar gelirken daha nadir görülen demans çeşitlerinden biri olan primer progresif afazide de bu belirtiler hastalığın erken dönemlerinde görülebilir. Bu rahatsızlığa yakalananlarda başlangıçta olan kelime bulmada veya telaffuzdaki güçlükler zamanla ilerleyerek konuşamama ve yazılı dili anlayamama durumuna kadar ilerler. Zamanla lisan bozukluğuna bellek sorunları da eklenir ve kişi hatırlamada, yeni hafıza oluşturmada güçlükler de yaşamaya başlar."

"Hastalığın spesifik tedavisi yok"

Nicer Korkut Bıçak, hastaların konuşurken kelimeyi bulamadıklarında "şey", "neydi o", "adını bilemedim" gibi ifadelere başvurduğunu belirterek, "Bu sebeple zaman içinde daha az konuşmaya başlarlar. Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Ancak konuşma terapisi gibi yöntemler denenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Demansın (bunama) kişinin daha önceden sağlam olan öğrenme, yeni hafıza oluşturma, düşünme, algılama ve lisan fonksiyonları gibi kortikal fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıktığını aktaran Bıçak, bu rahatsızlığın tek bir hastalık olmadığını bildirdi.

Bıçak, alzheimer hastalığının demansa neden olan rahatsızlıklardan olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu hastalıkta kişinin öncelikle bellek fonksiyonları bozulup zaman içerisinde diğer fonksiyonlarda bozulma tabloya eklenir. Primer progresif afazi diğer demans tiplerine göre daha nadir ve daha erken yaşlarda görülür. Ortalama 40 ila 60 yaşlarında başlar. Beynin özellikle dil fonksiyonlarını üzerine daha hakim olan sol yarımküresinin etkilenmesi ile ortaya çıkan ilerleyici nörodejeneratif hastalığıdır. Genellikle hastaların kelime bulmada güçlük ilk belirtisi olduğu için geç hekime başvururlar."

Bıçak, bu hastalıkta erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı ve "Genellikle bu belirti hasta ve yakınları tarafından strese bağlandığı için hekim başvurusu geç oluyor. Erken teşhis için vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Chris Rock Oscar Sonrası İlk Kez Sahne Aldı Chris Rock Oscar Sonrası İlk Kez Sahne Aldı Bruce Willis afazi hastalığına yakalanması sonrası oyunculuğu bıraktı Bruce Willis afazi hastalığına yakalanması sonrası oyunculuğu bıraktı

Nöroloji Bölümü, Bruce Willis, Demans, Korkut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afazi hastaları zamanla az konuşmaya başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanlığı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:07:39. #1.12#
SON DAKİKA: Afazi hastaları zamanla az konuşmaya başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement