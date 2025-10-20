Afrika Birliği, kıtadaki madenlerin katma değerli üretiminde Türk şirketleri ile işbirliği hedefliyor

FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, kıtadaki madenlerin ve diğer endüstriyel ürünlerin katma değerli üretiminde Türk şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Belobe, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerini değerlendiren Belobe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışişleri ve ticaret bakanlıklarını Afrika ile daha fazla işbirliği yapmaya teşvik etmesini vizyoner bir yaklaşım olarak gördüğünü söyledi.

Belobe, Afrika'nın farklı alanlarda büyük fırsatlar barındırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Afrika, madencilik de dahil olmak üzere farklı sektörlerde büyüme potansiyeline sahip. Tarımdan, özellikle gıda üretiminden bahsediyoruz. Enerji alanında da büyük fırsatlar var. Afrika ile Türkiye arasındaki işbirliği uzun yıllar önce başladı. Bu konuda çalışmalar kesintisiz sürüyor. Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı doğrudan yatırımlarının daha da artmasını bekliyoruz. Bu konuda daha büyük rakamlara ulaşmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Özellikle, kıtadaki madenlerin ve diğer endüstriyel ürünlerin katma değerli işlenmesinde Türk şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Türkiye'nin Afrika'daki rolüne değinen Belobe, "Türkiye, Afrika için önemli bir ortak. Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma Komiseri olarak, Afrikalı ve Türk iş insanları ile bakanları bir araya getiren bu platformu memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, kazan-kazan esasına dayalı işbirliği ve girişimler için büyük bir fırsat sunduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Afrika yeşil enerji ve madencilik alanında yatırımcılar için açık bir kıta"

Belobe, enerji sektöründeki kısıtların kıtada karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olduğuna işaret ederek, "Kıtada sanayileşmeyi teşvik etmek için de daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, enerji üretimi ve işleme faaliyetlerinin geliştirilmesi ya da bu alanlara katılımın artırılması, aynı zamanda ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı müşteri hizmetlerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Elbette, içinde bulunduğumuz dönemi dikkate aldığımızda, rüzgar enerjisinden de yararlanmayı umuyoruz. Bu, Afrika Birliği olarak sabırsızlıkla beklediğimiz bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'nın yeşil enerji ve madencilik alanında yatırımcılar için açık bir kıta olduğunu aktaran Belobe, "Madencilik ve enerji sektörlerinde yatırımların kıtaya yönlendirilmesini ve hayata geçmesini sağlayan ortak Afrika çerçevelerimiz bulunuyor." dedi.

Belobe, kalkınma finansmanı konusunu da değerlendirerek, "Bu, çok taraflı finansal düzeylerde ve tüm paydaşlarla ele aldığımız bir konu. Doğrudan yatırım ve yatırım finansmanı dahil olmak üzere kalkınma için iç finansmanı harekete geçirebilecek ortak stratejiler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Afrika işbirliği büyüyor

Yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusu ve 3,5 trilyon doları aşan ekonomisiyle Afrika, küresel ekonomide yükselen bir merkez olarak öne çıkıyor.

Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 2005 yılını "Afrika Yılı" ilan eden Türkiye, aynı yıl Afrika Birliği'nde gözlemci ülke statüsü kazandı. Gelişen ilişkiler sonucunda Türkiye, 2008'de Afrika Birliği tarafından "stratejik ortak" ilan edildi. Bu dönemde ivme kazanan çok boyutlu Afrika'ya Açılım Politikası kapsamında bölge ülkeleriyle birçok alanda hızlı ilerleme sağlandı. Elde edilen kazanımların ardından söz konusu politika, 2013'te Afrika Ortaklık Politikası'na dönüştü.

Bugün Türkiye, Afrika kıtasında başta siyasi ilişkiler olmak üzere ticaret, altyapı, güvenlik, savunma, enerji, kültür ve eğitim gibi pek çok alanda giderek daha etkin bir rol üstleniyor. Son 20 yılda Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı 44'e yükselirken, birçok Afrika devletiyle ticaret, yatırım ve vergilendirme alanlarında anlaşmalar imzalandı.

"Kazan-kazan" anlayışıyla şekillenen ilişkiler kapsamında Türkiye, Afrika ülkeleriyle enerji ve madencilik alanlarında da işbirliğini son yıllarda belirgin biçimde artırdı. Bugün Türkiye, 20'den fazla Afrika ülkesiyle bu sektörleri kapsayan stratejik işbirliği anlaşmaları imzalamış durumda. Bu anlaşmalar çerçevesinde somut projeler hayata geçirilirken, yeni işbirliği süreçleri de hızla ilerliyor.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin bu yıl 40 milyar dolara ulaşması, orta vadede ise 50 milyar doları aşması hedefleniyor.